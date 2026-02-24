Λάιζα Μινέλι: «Ένιωθα σαν φυλακισμένη στον γάμο μου με τον Γκεστ - 'Ενιωθα αηδιασμένη και προδομένη»

Σαν φυλακισμένη δήλωσε ότι ένιωθε η Λάιζα Μινέλι, κατά την διάρκεια του «τραυματικού» γάμου της με τον Ντέιβιντ Γκεστ. Θυμίζουμε ότι η 79χρονη κόρη της Τζούντι Γκάρλαντ και ο παραγωγός χώρισαν το 2007, μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους μετά από χρόνια σκληρών αγωγών που είχε καταθέσει ο ένας εναντίον του άλλου.

Σήμερα, η ηθοποιός και τραγουδίστρια αποκαλύπτει τι πραγματικά συνέβαινε πίσω από τις κάμερες κατά τη διάρκεια του «τρελού» γάμου τους, στα επερχόμενα αυτοβιογραφικά της απομνημονεύματα, ισχυριζόμενη ότι ο Ντέιβιντ έλεγχε κάθε πτυχή της ζωής της και την «έκλεβε» οικονομικά. Όπως είπε ήταν περισσότερο «φυλακισμένη» του παρά γυναίκα του, καθώς μίλησε για τον τρομακτικό του χαρακτήρα και είπε ότι οι 16 μήνες που ήταν μαζί «τους φάνηκαν σαν 16 χρόνια». «Ήμουν αηδιασμένη, ένιωσα προδομένη, ταπεινωμένη, εξαπατημένη και πληγωμένη» εξομολογήθηκε.

Μάλιστα θυμήθηκε ένα συγκεκριμένο περιστατικό που ένιωσε «τραυματισμένη», όταν την απαθανάτισε ένας πληρωμένος φωτογράφος να γευματίζει με φίλους, αφού ο Ντέιβιντ την είχε βάλει να του υποσχεθεί ότι θα του έλεγε πάντα που βρίσκεται.

Φτάνοντας σπίτι από το μεσημεριανό της γεύμα, η Λάιζα Μινέλι είπε ότι ο Ντέιβιντ ήταν έξαλλος που είχε παραβιάσει έναν από τους «πιο σημαντικούς κανόνες» του και της φώναξε. «Ήμουν νομικά σύζυγός του, στην πραγματικότητα, ήμουν κρατούμενή του», είπε στην εφημερίδα The Times. «Προφανώς, αυτός ο παράφρων γάμος έπρεπε να τελειώσει, και σύντομα» είχε δηλώσει.

Η Λάιζα Μινέλι αποκάλυψε επίσης ότι ο Ντέιβιντ είχε οργανώσει ένα εντυπωσιακό πάρτι γενεθλίων για εκείνη - και χρέωσε τον τεράστιο λογαριασμό στην πιστωτική της κάρτα.

Στα απομνημονεύματα, η Λάιζα Μινέλι αναφέρει μεταξύ άλλων ότι βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση όταν γνώρισε τον Ντέιβιντ και εκείνος της ανέφερε τις επαφές του με διασημότητες και υπερέβαλε για τις επιτυχίες του, λέγοντάς της ότι αν τον παντρευόταν θα την έσωζε από την ένδεια.