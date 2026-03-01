Λάιζα Μινέλι ετών 80: «Θέλω να βρω έναν μεγαλύτερο άντρα, μετά έναν 40άρη και μετά έναν 18χρονο»

Η Λάιζα Μινέλι έζησε μια ζωή που δεν μοιάζει με καμία άλλη, όπως πρόκειται να ανακαλύψουν και οι αναγνώστες των απομνημονευμάτων της με τίτλο, «Kids, Wait Till You Hear This!», εκεί που τα εξιστορεί όλα και μάλιστα με λεπτομέρειες!

Στο νέο της βιβλίο η Μινέλι εμβαθύνει στην ερωτική της ζωή αποκαλύπτοντας πως κάποτε ήταν αρραβωνιασμένη με δύο άντρες (τον Ντέζι Αρνάζ Τζούνιορ και τον Πίτερ Σέλερς) την ίδια εποχή που ήταν παντρεμένη με τον Πίτερ Άλεν!

Σε πόσα ταμπλό το παίζεις, λέγε

Το 1973 αρραβωνιάστηκε τον Ντέζι Αρνάζ Τζούνιορ, τον όμορφο γιο της Λουσίλ Μπολ και του Ντέζι Αρνάζ. Ως δύο παιδιά διάσημων γονέων, η Μινέλι λέει: «Μπορούσαμε να βλέπουμε τη ζωή και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον στα δύσκολα».

Στα Όσκαρ το 1973 η Μινέλι ήταν υποψήφια για βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου για το «Cabaret», αλλά δεν πίστευε ότι είχε πιθανότητες να αντιμετωπίσει την Νταϊάνα Ρος για το «Lady Sings the Blues». Τελικά κέρδισε και πολύ σύντομα η κατάσταση στην προσωπική της ζωή επρόκειτο να γίνει πολύ περίπλοκη.

Ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο, ερμηνεύοντας τη Λίζα με ένα «Ζ» στο Palladium, ο Πίτερ Σέλερς, πρωταγωνιστής των «The Pink Panther» και «Dr. Strangelove», κάθισε στην πρώτη σειρά στην πρεμιέρα και τα βλέμματά τους αντάμωσαν. Σύντομα αρραβωνιάστηκαν, παρόλο που εκείνη ήταν ακόμα παντρεμένη με τον τραγουδοποιό Πίτερ Άλεν (ο οποίος τελικά της είπε ότι ήταν ομοφυλόφιλος) και αρραβωνιασμένη με τον Ντέζι Αρνάζ Τζούνιορ.

Η σχέση με τον Σέλερς δεν κράτησε πολύ -περίπου πέντε εβδομάδες- και παρέμεινε παντρεμένη με τον Άλεν μέχρι το 1974. Αφού χώρισαν, σχεδόν στο καπάκι παντρεύτηκε -με κίτρινο νυφικό- τον Τζακ Χέιλι Τζούνιορ, γιο του Τζακ Χέιλι, του Τενεκεδένιου Άνθρωπου του «Μάγου του Οζ».

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτού του γάμου, είχε μια σχέση με τον Μάρτιν Σκορσέζε, τον σκηνοθέτη της ταινίας της, «Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη» (1977). Όπως γράφει στο βιβλίο της: «Για να πούμε την αλήθεια, ο έρωτάς μας είχε περισσότερες στρώσεις από ότι έχουν τα λαζάνια! Ήμασταν και οι δύο Ιταλοί, παθιασμένοι, έντονοι χαρακτήρες, αφοσιωμένοι στην τέχνη μας. Και οι δύο είχαμε μια ηφαιστειακή ιδιοσυγκρασία. Ήταν ένας διαβολικά όμορφος άντρας που μοιραζόταν την αγάπη μου για τον κινηματογράφο. Ήμουν κόρη σκηνοθέτη». Βέβαια όταν οι δυο τους συναντήθηκαν δεκαετίες αργότερα, στα Όσκαρ του 2014, και εκείνη προσπάθησε να τον χαιρετήσει, εκείνος της γύρισε την πλάτη. Χμμ, δεν πήγε και πολύ καλά αυτό!

Η Λάιζα είχε επίσης μια σχέση με τον Μπεν Βερίν και στη συνέχεια παντρεύτηκε τον διευθυντή σκηνής και γλύπτη Μαρκ Ζέρου το 1979, ένας γάμος που διήρκησε μέχρι το 1992.

Στα απομνημονεύματά της η σταρ αποκαλύπτει επίσης την αλήθεια για τον καταστροφικό -τέταρτο- γάμο της με τον Ντέιβιντ Γκεστ, το 2001. Ο γάμος με κουμπάρους τον Μάικλ Τζάκσον και την Ελίζαμπεθ Τέιλορ έγινε πρωτοσέλιδο! «Προφανώς δεν ήμουν νηφάλια όταν παντρεύτηκα αυτόν τον κλόουν! Δεν ήταν αστείο. Δεν έλεγχε απλώς όλα όσα έτρωγα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, έλεγχε τους ανθρώπους που έβλεπα και μιλούσα στο τηλέφωνο. Έλεγχε τις κλήσεις μου. Στην πραγματικότητα, ήμουν κρατούμενή του. Δεν κατάλαβα ότι με χρησιμοποιούσε», γράφει χαρακτηριστικά! Η Μινέλι υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2003 και ο χωρισμός οριστικοποιήθηκε το 2007.

Κύριος με Κ

Στο «Kids, Wait Till You Hear This!», η Μινέλι παραδέχεται πως υπήρξαν και μερικές χαρούμενες εκπλήξεις με πρώην εραστές, ενώ έγραφε το βιβλίο. Με την προτροπή του στενού της φίλου, πιανίστα Μάικλ Φάινσταϊν, επικοινώνησε με τον Αρνάζ Τζούνιορ για να ζητήσει συγγνώμη που διέκοψε τον αρραβώνα τους δεκαετίες νωρίτερα. «Το μόνο που θυμάμαι είναι η αγάπη. Σε παρακαλώ άφησε όλα τα άλλα να πάνε. Εγώ το έχω ήδη κάνει», της είπε εκείνος και η Μινέλι σχολίασε πως ήταν πάντα κύριος!

Ο έρωτας στα 80

Αυτή την περίοδο η Λάιζα Μινέλι απολαμβάνει την εργένικη ζωή, όμως δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς τον έρωτα. «Ιδανικά, θα ήθελα να βγω με έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, κομψό άντρα που ντύνεται όμορφα και είναι απίστευτα πλούσιος. Μετά, θα ήθελα να βγω με έναν 40χρονο που είναι παθιασμένος με κάτι, δεν με νοιάζει τι. Μετά, θα ήθελα να βγω με έναν 18χρονο, τον οποίο θα βλέπω δύο φορές την εβδομάδα και του οποίου το όνομα δεν θα ξέρω». Αυτά είναι!