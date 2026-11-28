Kαλεσμένος στο «The Love Debate by Lagios» του FLASH, βρέθηκε ο Λάκης Γαβαλάς σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο Γιώργος Λάγιος και ο γνωστός σχεδιαστής μόδας συναντήθηκαν διαδικτυακά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε για την δύσκολη περίοδο που πέρασε στις φυλακές του Κορυδαλλού, για την επαγγελματική του πορεία αλλά και για την προσωπική του ζωή.

Πιο συγκεκριμένα ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε και σε εκείνη την περίοδο της ζωής του που είχε ερωτική επαφή με γυναίκες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν πήγα με την γυναίκα που πήγα, που έμεινα τόσο καιρό (μαζί της),… επειδή αγαπώ πολύ της γυναίκες και πάρα πολλοί λένε «το κάνεις ψέματα, δεν είσαι gay, λέω «παιδιά είμαι», γιατί μερικές παθιάζονται πάρα πολύ και μου στέλνουν μηνύματα ότι θέλουν να τις παντρευτώ. Μου λένε «αισθάνομαι ότι είσαι πιο άντρας από άντρα».

Όταν πήγα (με εκείνη τη γυναίκα) ίσως έκανα πράγματα που κανένας αρσενικός δεν είχε κάνει μέχρι τότε, όπως να δώσω ένα λουλούδι, να γράψω μια «σαχλαμάρα» σε ένα χαρτί.», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Γαβαλάς.