Λάκης Γαβαλάς: Το φλερτ με την υπάλληλο γηροκομείου «Με φλερτάρουν και κάτι κυρίες στα ΚΑΠΗ»

Για την ζωή του όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα και για την οικογένεια που δεν απέκτησε μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς και παραδέχθηκε ότι του λείπει ένα παιδί.

«Το πρωί τρέχω στο γυμναστήριο, μετά πηγαίνω στις σχολές μου και αργότερα κάνω πρόβες για να τραγουδήσω. Όμως, αν είχα παιδιά – σήμερα θα είχα εγγόνια βέβαια – και θα έπρεπε να σηκωθώ το πρωί για να τα φροντίσω και να σκεφτώ πώς θα τα σπουδάσω και θα τα εντάξω σε μια κοινωνία με αμφίβολη ηθικότητα, δεν θα είχα πιο πολύ στρες; Δεν θα είχα πιο πολλά να αναλωθώ μέσα στην ημέρα; Οπότε, δεν θεωρώ ότι εγώ κάνω περισσότερα από κάποιον που έχει οικογένεια» είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό HELLO.

Το κομμάτι της οικογένειας του λείπει δεν δίστασε να αποκαλύψει: «Πάρα πολύ. Γι’ αυτό κι έχω τρία σκυλιά και μία γάτα. Γιατί και τα ανίψια μου μεγάλωσαν, το τελευταίο είναι τώρα 22 χρονών. Μου λείπει και ένα παιδί, ναι».

Ενώ σχετικά με την συντροφική ζωή δήλωσε: «Θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο που να με ανέχεται και να με καταλαβαίνει. Με φλερτάρουν κάτι κυρίες στα ΚΑΠΗ. Το τελευταίο μου φλερτ ήταν μια υπάλληλος γηροκομείου».