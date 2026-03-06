Λάκης Τζορντανέλλι: «Το πρώτο βράδυ που γνώρισα τη γυναίκα μου, της είπα ότι ήθελα να την παντρευτώ»

Ο Λάκης Τζορντανέλλι ήταν καλεσμένος στο «Στούντιο 4» και μίλησε για τη στιγμή που ο έρωτας τον χτύπησε κατακούτελα! «Όταν γνωρίστηκα με τη γυναίκα μου, εκείνη ήταν 23 χρόνων και δεν ήξερε ποιος ήμουν! Ήταν σε ένα κλαμπ που πήγαινα εγώ κάθε βράδυ. Είχα ένα μπουκαλάκι ουίσκι εκεί πέρα και έπινα σιγά σιγά. Είχα και ένα φίλο που ήταν DJ εκεί πέρα.

Και έρχεται ο μετρ και μου λέει: Λάκη μια που κάθεσαι μόνος μου εδώ πέρα που είναι για 10 άτομα το τραπέζι, σε πειράζει να βάλουμε μερικούς; Και δεν τους βάζεις του λέω. Ήρθαν κάθισαν εκεί πέρα και όλοι πήγαιναν και χόρευαν. Και έχω απέναντί μου μια ωραία κοπέλα. Πώς σε λένε τη ρώτησα και μου είπε Εύα! Της λέω πάμε μια βολτούλα μόλις τελειώσουμε από εδώ; Αμέ, μου λέει, πάμε».

«Λεφτά να δουν τα μάτια σου»

«Πήγαμε στο Καβούρι καθίσαμε εκεί πέρα. Τίποτα εγώ κύριος ε; Το μέτρησε αυτό. Λέω θέλω να σε παντρευτώ. Δεν με ξέρεις μου λέει ακόμα μου λέει. Τρόμαξε! Αυτή η γυναίκα είναι που θέλω, είπα, τέρμα! Το πίστευα. Άμα πιστεύεις κάτι, τέλειωσε. Είμαστε 48 χρόνια μαζί!

Πέρασε πολλά αυτή η γυναίκα. Κάθε βράδυ ήμουν έξω. Ήθελε να έρθει εκεί πέρα που τραγουδούσα. Καμιά φορά ερχόταν. Καμιά φορά την άφηνα σπίτι και μου έλεγε: τι με αφήνεις με τον πατέρα μου και την μάνα μου. Και δεν είχα μόνο τη βραδινή δουλειά. Πήγαινα νωρίτερα και σε χορούς. Λεφτά να δουν τα μάτια σου!»