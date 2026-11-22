Με ένα μακάβριο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι διασώστες του ΕΚΑΒ σε σπίτι στη Λαμία, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρός ένας 58χρονος. Το τραγικό της υπόθεση είναι ότι ο άνδρας ζούσε με τα έξι σκυλιά του, τα οποία δάγκωσαν τη σορό του από την πείνα.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, ο άτυχος 58χρονος ζούσε με τα σκυλιά του στα Γαλανέικα της Λαμίας, στην οδό Παπασιοπούλου. Ο άνδρας αναζητούνταν επί μέρες από τους συγγενείς του, και τελικά βρέθηκε νεκρός πριν από λίγες ώρες, το βράδυ της Κυριακής 22 Νοεμβρίου στο σπίτι του.

Ο 58χρονος φέρεται να πέθανε προ έξι ή επτά ημερών καθώς τελευταία φορά που είχε δώσει σημεία ζωής ήταν τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Λόγω των πολλών ημερών που έμειναν νηστικά τα σκυλιά του, -Τα δύο από τα έξι ζώων είναι τσοπανόσκυλα- τελικά έφτασαν σε σημείο να δαγκώσουν το σώμα του ιδιοκτήτη τους, κυρίως στο πρόσωπο και τον λαιμό.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, που κλήθηκαν από τους συγγενείς. Ωστόσο, οι διασώστες δεν μπόρεσαν να μπουν στο σπίτι, αφού τα σκυλιά δεν άφηναν κανέναν να πλησιάσει.

Τελικά, κλήθηκε ειδικός εκπαιδευτής σκύλων για να μπορέσει να ηρεμήσει τα σκυλιά και να μπορέσουν να πάρουν τον άτυχο άντρα.