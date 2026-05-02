Λαμία: Αναστάτωση στο κέντρο όταν 13χρονη μαθήτρια δέχτηκε επίθεση από ανήλικη

Αγανάκτηση και οργή, έχει προκαλέσει το επεισόδιο που σημειώθηκε στις επτά και μισή το απόγευμα του Σαββάτου 2 Μαΐου στη Λαμία όταν στο κεντρικότερο σημείο της πόλης, στην πλατεία Πάρκου, τρεις ανήλικες Ρομά επιτέθηκαν σε 13χρονη μαθήτρια την οποία και τραυμάτισαν.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας LamiaReport, όπως κατήγγειλε αργότερα στην αστυνομία η μητέρα, χωρίς πραγματικό λόγο, το κορίτσι της στην αρχή της Ρήγα Φεραίου, το πλησίασαν τρεις, επίσης, ανήλικες Ρομά και η μία από αυτές την έπιασε από τα μαλλιά και αφού την πέταξε στον δρόμο άρχισε να τη χτυπάει και να την κλωτσάει!



Οι άλλες δύο Ρομά φαίνεται ότι απλά παρακολουθούσαν και γελούσαν.



Ανάστατη η γυναίκα μόλις πληροφορήθηκε το συμβάν, επέστρεψε στο σημείο και κάλεσε την αστυνομία. Υπέβαλλε έγκληση, ενώ στη συνέχεια μετέφερε την κόρη της, προληπτικά, στο νοσοκομείο για εξετάσεις.



Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αναζήτηση των τριών ανήλικων Ρομά, εντοπίζοντας και προσάγοντας τη φερόμενη ως υπαίτια της επίθεσης.