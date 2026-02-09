Λαμία: Εγκατέλειψε τον 10χρονο ΑμεΑ γιο της στα δικαστήρια και εξαφανίστηκε μόλις άκουσε την απόφαση

Μπροστά σε ένα περίεργο οικογενειακό δράμα βρέθηκαν υπάλληλοι των δικαστηρίων στη Λαμία όταν μια μητέρα άφησε τον 10χρονο ΑμεΑ γιο της και έφυγε στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης σε βάρος της.

Η αλλοδαπή γυναίκα είχε μείνει έγκυος από τον σύντροφό της ωστόσο μετά τον χωρισμό τους, το δικαστήριο πέρασε την επιμέλεια στον άνδρα ο οποίος είχε αναγνωρίσει το παιδί αλλά αγνοούσε το πρόβλημα υγείας του. Όπως υποστήριξε ο άνδρας, αν κα πλήρωνε διατροφή, δεν είχε σχεδόν ποτέ έρθει σε επαφή μαζί του, καθώς όπως υποστηρίζει, στο μεγαλύτερο διάστημα από τα χρόνια που πέρασαν, η μητέρα ήταν εξαφανισμένη.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι εικόνες που ακολούθησαν στα Δικαστήρια, και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου αναζήτησε βοήθεια ο πατέρας, ήταν δραματικές. Στην αρχή αναζητήθηκε παιδοψυχίατρος στο Νοσοκομείο Καρδίτσας και τελικά βρέθηκε προσωρινά κρεβάτι για νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να γίνουν και οι απαραίτητες εξετάσεις. Το παιδί όμως έχει ανάγκη από γενικότερη βοήθεια και προστασία «που δεν τη δίνει το ψυχρό γράμμα του νόμου», σύμφωνα και με τον δικηγόρο του πατέρα Κώστα Μπαρούτα που γνωρίζει την υπόθεση από παλιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή ακόμη και ο πατέρας, παρά τις καλές προθέσεις του, αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη που θεωρεί ότι έθεσε το ανήλικο παιδί σε κίνδυνο. «Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του.

»Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του» ανέφερε ο δικηγόρος του πατέρα

Από την πλευρά της μητέρας του παιδιού η πληρεξούσια δικηγόρος της δήλωσε στο LamiaReport: «Ως πληρεξούσια δικηγόρος της μητέρας και σεβόμενη πλήρως την ιδιαιτερότητα αυτής της υπόθεσης που αφορά ανήλικο τέκνο επίσης με ιδιαιτερότητα αλλά σεβόμενη εξίσου και το δικαίωμα της μητέρας να εκτελέσει και εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση όπως προβλέπει ο νόμος, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το χρονικό της υπόθεσης καθώς έχουν προηγηθεί πολλές δικαστικές διαμάχες μεταξύ άλλων και για την επιμέλεια του τέκνου (είχε λάβει και στο παρελθόν ο πατέρας την επιμέλεια ξανά), ωστόσο αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Ευχή όλων καθώς και προσωπική ευχή είναι με την συνδρομή των αρμόδιων αρχών, το έργο των οποίων εμπιστευόμαστε απολύτως, να φωτιστούν τα σημεία εκείνα της υπόθεσης που πρέπει χωρίς να διαστρεβλώνονται περιστατικά ή να αποκρύπτονται στοιχεία και το ανήλικο να ζήσει στο καταλληλότερο περιβάλλον».