Λαμία: Γυναίκα καταγράφηκε να ρίχνει επικίνδυνο υγρό σε δέντρο - «Κίνδυνος για ζώα και ανθρώπους»

Έντονη ανησυχία προκαλεί καταγγελία, με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα η οποία φέρεται, σύμφωνα με φωτογραφικά ντοκουμέντα, να ρίχνει άκουαφόρτε, διάλυμα υδροχλωρικού οξέος, σε δέντρο που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, επί της οδού Καποδιστρίου στη Λαμία.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του lamiareport.gr, η ενέργεια αυτή, πέρα από πράξη φθοράς δημόσιου πρασίνου, εγείρει σοβαρά ζητήματα δημόσιας ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Όπως επισημαίνει η Χρυσάνθη Καραγιάννη, εκπρόσωπος για τους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Πανελλήνιας Ομάδας κατά της Κακοποίησης των Ζώων, πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική που μπορεί να επιφέρει ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Ο κίνδυνος δεν περιορίζεται μόνο στο φυσικό περιβάλλον. Ζώα που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με την ουσία ή να εισπνεύσουν τις αναθυμιάσεις της διατρέχουν άμεσο κίνδυνο σοβαρής βλάβης, ενώ αντίστοιχα εκτεθειμένοι είναι και ανυποψίαστοι πολίτες που διέρχονται από το σημείο.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθώς το συγκεκριμένο υγρό έχει την ιδιότητα να διαβρώνει και να καταστρέφει κάθε οργανική ύλη με την οποία έρχεται σε επαφή.

Σύμφωνα με την ίδια, για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ αναμένεται να επιληφθεί και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης.