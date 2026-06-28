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Λαμία: Κινητοποίηση στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά - Έτοιμα για απογείωση δύο εναέρια μέσα

Η φωτιά ξέσπασε στην είσοδο του χωριού Λυγαριά κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Πυροσβέστης σε μάχη με τις φλόγες/Φωτ. EUROKINISSI
Πυροσβέστης σε μάχη με τις φλόγες/Φωτ. EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 28 Ιουνίου στη Λαμία, σε ξερά χόρτα όπου υπήρχαν και σκουπίδια και γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε ακόμη και σε παρακείμενες ελιές.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα lamiareport.gr η φωτιά ξέσπασε στη είσοδο του χωριού Λυγαριά, πλησίον των σιδηροδρομικών γραμμών στη Λαμία προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στο σημείο έφτασαν διαδοχικά τρία και τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ έτοιμα για απογείωση τέθηκαν και τα δύο PZL στο αεροδρόμιο Λαμίας. Σε ετοιμότητα και το πεζοπόρο τμήμα της 4ης ΕΜΟΔΕ.

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