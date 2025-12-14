Λαμία: Λαχτάρα για 15χρονο με ηλεκτρικό πατίνι - Έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που επιβεβαιώνει τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου στη Λαμία.



Λίγο πριν από τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, στην οδό Αβέρωφ, 15χρονος αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, καταλήγοντας στο οδόστρωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος δεν φορούσε κράνος, ενώ φέρεται να τυφλώθηκε από τα φώτα διερχόμενου οχήματος.



Σύμφωνα με το LamiaReport.gr ο 15χρονος έκανε χρήση ενοικιαζόμενου πατινιού, από εταιρεία που δραστηριοποιείται το τελευταίο διάστημα στην πόλη. Άμεσα στο σημείο του ατυχήματος έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας. Ευτυχώς, ο τραυματισμός του κρίθηκε ελαφρύς και, μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, πήρε εξιτήριο.



Την υπόθεση ανέλαβε η Τροχαία Λαμίας, η οποία κατέγραψε το συμβάν και προχώρησε στις προβλεπόμενες ενέργειες.