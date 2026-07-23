Λαμία: Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου - Στο μικροσκόπιο τρεις προμηθευτές

Νέα δεδομένα προκύπτουν από τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Λαμία, μετά τον εντοπισμό του μικροβίου της σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου που διακινήθηκαν από διαφορετικούς προμηθευτές.

Η σαλμονέλα εντοπίστηκε εργαστηριακά από τον ΕΟΔΥ σε δύο ακόμη παρτίδες από καταστήματα της Λαμίας, τα οποία είχαν ελεγχθεί τα προηγούμενα 24ωρα από επιθεωρητές Δημόσιας Υγείας ή τον ΕΦΕΤ.

Θετικά δείγματα σε φιλέτο και σουβλάκι κοτόπουλου

Η σαλμονέλα εντοπίστηκε σε προϊόντα που είχαν προμηθεύσει στη Λαμία δύο ακόμη εταιρείες, πέραν του πρώτου προμηθευτή που είχε ήδη επιβεβαιωθεί και βρίσκεται υπό έλεγχο από τους Κτηνιάτρους στον χώρο παραγωγής του.

Συγκεκριμένα, θετικά στη σαλμονέλα βρέθηκαν δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου και σουβλάκι κοτόπουλου, τα οποία προέρχονταν από παρτίδες που εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης. Οι δύο επιχειρήσεις προμηθεύονται από διαφορετικές εταιρείες.

Μάλιστα, στην περίπτωση του δεύτερου καταστήματος, το μοναδικό άτομο που είχε καταναλώσει προϊόν από την επιχείρηση και είχε εμφανίσει συμπτώματα σαλμονέλωσης δεν είχε φάει κοτόπουλο. Ωστόσο, κατά τον έλεγχο στο κατάστημα διαπιστώθηκε ότι το κοτόπουλο βρισκόταν μαζί με τα υπόλοιπα προϊόντα και έτσι ελήφθησαν δείγματα, τα οποία στη συνέχεια βρέθηκαν θετικά.

Έλεγχοι σε οκτώ καταστήματα - Αποσύρονται οι παρτίδες

Οι έλεγχοι των Αρχών συνεχίζονται, καθώς μέχρι στιγμής η υπόθεση αφορά συνολικά τρεις διαφορετικούς προμηθευτές, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα ευρήματα τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ του LamiaReport, αναμένονται τα αποτελέσματα του ΕΟΔΥ από συνολικά οκτώ καταστήματα, ενώ παράλληλα ελέγχονται προϊόντα και από άλλους προμηθευτές. Επιπλέον, αναμένεται να ληφθούν νέα δείγματα και από εργαζόμενους.

Την ίδια ώρα, οι παρτίδες που έχουν εντοπιστεί αποσύρονται, ενώ προβλέπεται και η επιβολή προστίμων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι κατά την τελευταία εβδομάδα δεν καταγράφηκε νέα αδιαθεσία ατόμου μετά την κατανάλωση έτοιμου γεύματος.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το σωστό μαγείρεμα μπορεί να εξουδετερώσει τη σαλμονέλα, όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του κρέατος ξεπεράσει τους 65 βαθμούς Κελσίου για 10-15 λεπτά. Στους 74 βαθμούς Κελσίου, που θεωρούνται θερμοκρασία ασφαλείας για τα τρόφιμα, η σαλμονέλα εξοντώνεται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Επειδή, ωστόσο, τα οικιακά θερμόμετρα δεν είναι πάντα απόλυτα αξιόπιστα και μπορεί να παρουσιάζουν απόκλιση ακόμη και 2-3 βαθμών, οι ειδικοί συνιστούν, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ολόκληρη η μάζα του φαγητού έχει φτάσει και διατηρήσει την απαιτούμενη θερμοκρασία, να παραμένει για ακόμη 2-3 λεπτά.