Λαμία: Σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία η μητέρα που κρατούσε 24 ώρες αγκαλιά τον νεκρό γιο της

Σε σοκ παραμένει η Λαμία από την οικογενειακή τραγωδία που αποκαλύφθηκε με έναν 24χρονο που εντοπίστηκε νεκρός.

Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα που έμενε με τη μητέρα του, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άτυχος νέος είχε πεθάνει αρκετές ώρες πριν οι Αρχές φτάσουν στο σημείο.

Η τραγωδία παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς πίσω από την υπόθεση υπάρχει ένα βαθύ οικογενειακό δράμα.

Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα του 24χρονου προσπάθησε να επικοινωνήσει με γραφείο τελετών για την κηδεία του παιδιού της, ωστόσο η συνομιλία δεν ήταν κατανοητή. Ο ιδιοκτήτης, θεωρώντας αρχικά πως επρόκειτο για φάρσα, δεν έδωσε συνέχεια.

Όταν όμως δέχθηκε νέο τηλεφώνημα λίγες ώρες αργότερα και η γυναίκα τον ρώτησε γιατί δεν είχαν μεταβεί ακόμη για να παραλάβουν το παιδί της, ενημέρωσε αμέσως την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη 69χρονη δίπλα στον 24χρονο γιο της και ενημέρωσαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο νεαρός ήταν ήδη νεκρός, εκτιμώντας ότι ο θάνατός του είχε επέλθει τουλάχιστον ένα 24ωρο πριν.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η 69χρονη πρόκειται να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική για νοσηλεία.

Ήταν στην Ελλάδα μόλις έναν μήνα

Παράλληλα, νέα στοιχεία αποκαλύπτουν το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Μητέρα και γιος είχαν εγκατασταθεί στη Λαμία μόλις τον Μάιο, έχοντας επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου διέμεναν επί σειρά ετών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχαν ακόμη τακτοποιηθεί πλήρως στη νέα τους κατοικία, καθώς η γυναίκα βρισκόταν σε αναζήτηση άλλου διαμερίσματος.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας του 24χρονου έχει φύγει από τη ζωή, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υπάρχουν συγγενείς που μπορούν να αναλάβουν τις διαδικασίες για την κηδεία του νεαρού. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν όλες τις πτυχές της υπόθεσης.