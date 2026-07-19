Λαμία: Ξηλώθηκε συμμορία που εξαπατούσε ηλικιωμένες - Άνω των 110.000 ευρώ η λεία τους

Συμμορία που εξαπατούσε ηλικιωμένες γυναίκες, σε διάφορες περιοχές της Λαμίας εξάρθρωσαν οι Αρχές. Για την υπόθεση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά τρεις Έλληνες, εκ των οποίων οι δύο χθες το βράδυ, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, ενώ ο τρίτος συνελήφθη σήμερα το πρωί.



Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διάπραξη απατών, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον, σε βάρος του τρίτου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Λαμίας, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.

Πως δρούσε το κύκλωμα

Τα μέλη της συμμορίας, το τελευταίο διήμερο ενεπλάκησαν σε τρεις περιπτώσεις απάτης, ενώ η λεία που αποκόμισαν από την παράνομη και εξακολουθητική δράση τους, περιλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τις 110.000 ευρώ.



Σύμφωνα με τη μεθοδολογία δράσης τους, η προσέγγιση των υποψήφιων θυμάτων τους γινόταν κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, με το πρόσχημα του δήθεν υπαλλήλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, όπως μία δήθεν ηλεκτρική βλάβη.



Ακολούθως έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετήσουν σε σακούλες χρηματικά ποσά και κοσμήματα και να τα εναποθέσουν σε σημείο που τους υποδείκνυαν, εκτός των οικιών τους, προκειμένου να τα παραλάβουν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Μάλιστα για την μετάβαση και παραλαβή της λείας τους, χρησιμοποίησαν, σε όλες τις περιπτώσεις, συγκεκριμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.