Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο- Ποιο νησί διάλεξε
Ο Γιαμάλ εμφανίστηκε σε γνωστό νησί της Ελλάδας 21 ημ΄ερες πριν το Μουντιάλ.
Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα μετά το τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, που πιθανόν να γίνει η αιτία να χάσει και τη πρεμιέρα του Μουντιάλ.
Αυτό δεν τον εμποδίζει από το να περάσει τον ελέυθερό του χρόνο με τη σύντροφό του. Ο 18χρονος πήγε με την Ινές Γκαρσία, τη καινούρια του σύντροφο να «γεμίσει τις μπαταρίες» του στη Ζάκυνθο.
Μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα θα πρέπει να επιστρέψει στις προπονήσεις γιατί ακολουθεί ένα ιδιαίτερα κουραστικό καλοκαίρι.