Λαμίν Γιαμάλ: Διακοπές στην Ελλάδα με τη νέα του σύντροφο- Ποιο νησί διάλεξε

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν μήνα μετά το τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, που πιθανόν να γίνει η αιτία να χάσει και τη πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Αυτό δεν τον εμποδίζει από το να περάσει τον ελέυθερό του χρόνο με τη σύντροφό του. Ο 18χρονος πήγε με την Ινές Γκαρσία, τη καινούρια του σύντροφο να «γεμίσει τις μπαταρίες» του στη Ζάκυνθο.

🎥 | Lamine Yamal with Inés García in Greece today. 🤩🇬🇷❤️ pic.twitter.com/yvHXWueGtm — Access Yamal (@AccessYamal) May 19, 2026

Μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα θα πρέπει να επιστρέψει στις προπονήσεις γιατί ακολουθεί ένα ιδιαίτερα κουραστικό καλοκαίρι.