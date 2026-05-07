Λαμίν Γιαμάλ: Η φωτογραφία που «σήκωσε» αντιδράσεις για την ηλικία του
Εικόνα του νεαρού άσου των «μπλαουγκράνα» προκαλεί ερωτηματικά για την πραγματική ηλικία του.
Ο 18χρονος Λαμίν Γιαμάλ, αποτελεί ένα διαμάντι της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια φωτογραφία που έφερε μεγάλη συζήτηση σχετικά με την πραγματική του ηλικία.
Ένα άρθρο του 2015 επανήλθε στην επικαιρότητα με τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «πλαστογραφημένη» ηλικία. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο νεαρός Ισπανός φαίνεται ως 10χρονος, όμως θεωρείται ότι είναι μεγαλύτερος από όσο παρουσιάζεται.
Τελικά ο Γιαμάλ είναι 18 ή 21;
Η πρώτη εκτίμηση είναι πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, κάτι που μοιάζει απίθανο στις μέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιαμάλ θα ήταν σήμερα 21 ετών.
Από την πλευρά τους οι «Μπλαουγκράνα» έχoyn τονίσει αρκετές φορές ότι τα έγγραφά του είναι απόλυτα έγκυρα. Από τα χρόνια του στη «La Masia» έως την πρώτη ομάδα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως για κάθε ποδοσφαιριστή της.
Ο Ισπανός άσος μετράει 151 συμμετοχές με την Μπάρτσα, έχει σκοράρει 49 τέρματα με 52 ασίστ.
Η συγκεκριμένη ιστορία δεν μπορεί να έχει σοβαρές βάση, αλλά είναι μια αφορμή για χιούμορ στον χώρο των social media.