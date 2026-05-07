Λαμίν Γιαμάλ: Η φωτογραφία που «σήκωσε» αντιδράσεις για την ηλικία του

Ο 18χρονος Λαμίν Γιαμάλ, αποτελεί ένα διαμάντι της Μπαρτσελόνα και της Εθνικής Ισπανίας. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια φωτογραφία που έφερε μεγάλη συζήτηση σχετικά με την πραγματική του ηλικία.

Ένα άρθρο του 2015 επανήλθε στην επικαιρότητα με τα ισπανικά Μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για «πλαστογραφημένη» ηλικία. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ο νεαρός Ισπανός φαίνεται ως 10χρονος, όμως θεωρείται ότι είναι μεγαλύτερος από όσο παρουσιάζεται.

Τελικά ο Γιαμάλ είναι 18 ή 21;

Η πρώτη εκτίμηση είναι πως πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, κάτι που μοιάζει απίθανο στις μέρες. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιαμάλ θα ήταν σήμερα 21 ετών.

Multiple Spanish newspaper records show Lamine Yamal was 10 years old in 2015, so how is he 18 in 2026?



This math ain't mathing 🤔😳 pic.twitter.com/3A3xv2gVUv — LowBlockClub (@LowBlockClub) May 5, 2026

Από την πλευρά τους οι «Μπλαουγκράνα» έχoyn τονίσει αρκετές φορές ότι τα έγγραφά του είναι απόλυτα έγκυρα. Από τα χρόνια του στη «La Masia» έως την πρώτη ομάδα ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως για κάθε ποδοσφαιριστή της.

Ο Ισπανός άσος μετράει 151 συμμετοχές με την Μπάρτσα, έχει σκοράρει 49 τέρματα με 52 ασίστ.

Η συγκεκριμένη ιστορία δεν μπορεί να έχει σοβαρές βάση, αλλά είναι μια αφορμή για χιούμορ στον χώρο των social media.