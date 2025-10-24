Λαμίν Γιαμάλ: «Η Ρεάλ κλέβει με τη βοήθεια των διαιτητών» - Έξαλλοι στη Μαδρίτη με τις δηλώσεις

Λίγες ημέρες πριν το «κλάσικο» του Μπερναμπέου (26/10, 17:15) ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ προχώρησε σε δηλώσεις που έγιναν ήδη viral στην Ισπανία.

Ο νεαρός σταρ των Καταλανών ανέφερε σε πρόγραμμα ζωντανής ροής στο Twitch πως «η Ρεάλ Μαδρίτης κλέβει με τη βοήθεια των διαιτητών και παραπονιέται όταν χάνει», παρομοιάζοντας τους «ροχιμπλάνκος» με ομάδα του δημοφιλούς Kings League, η οποία κατηγορείται πως επωφελείται από τις αποφάσεις των ρέφερι.

Ο Γιαμάλ, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης μετράει μέχρι στιγμής στη σεζόν 3 γκολ και 5 ασίστ σε 7 παιχνίδια. Εναντίον της Ρεάλ μετράει 4 νίκες και 3 ήττες σε 7 αγώνες, καταγράφοντας τρία γκολ και δύο ασίστ.

Έξαλλοι στη Ρεάλ με τη συμπεριφορά του Γιαμάλ

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από πλευράς Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δηλώσεις του 18χρονου εξτρέμ της Μπαρτσελόνα εξέπληξαν τους ποδοσφαιριστές των «μπλάνκος», οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες της Marca, έχουν αγανακτήσει με τη συμπεριφορά του.

Αν και δεν έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος δημόσια, θεωρούν πως ο Γιαμάλ «είναι ασεβής όσον αφορά τον θεμελιώδη κώδικα επαγγελματιών ποδοσφαιριστών», αφού δεν είναι η πρώτη φορά που ο νεαρός σταρ μιλάει υποτιμητικά για τη «βασίλισσα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και τους παίκτες της.

Φήμες από τη Μαδρίτη, μάλιστα, αναφέρουν πως οι φίλαθλοι της «βασίλισσας» επιφυλάσσουν «ιδιαίτερη» υποδοχή στον νεαρό σταρ των «μπλαουγκράνα».

«Παιχνίδια του μυαλού» για μία θέση στην κορυφή του πρωταθλήματος

Οι δηλώσεις του Γιαμάλ θεωρούνται από αναλυτές του ισπανικού πρωταθλήματος ως «παιχνίδια του μυαλού». Το μόνο σίγουρο, πάντως, είναι πως η ένταση ανεβαίνει, σε μία αναμέτρηση, η οποία εκ των πραγμάτων πρόκειται να κρίνει πολλά για την έκβαση της φετινής La Liga.

Το σπουδαίο ντέρμπι της Κυριακής (26/10, 17:15) αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, αφού πέρα από τις προσωπικές διαμάχες που αναπτύχθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, τις δύο ομάδες χωρίζουν μόλις δύο βαθμοί.

Η νικήτρια του Κλάσικο πρόκειται να «πατήσει κορυφή» στον βαθμολογικό πίνακα, ενώ σε περίπτωση ισοπαλίας, οι γηπεδούχοι Μαδριλένοι θα παραμείνουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.