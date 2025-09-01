Λάμψη που τυφλώνει: Η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ πόζαρε με το δαχτυλίδι - έργο τέχνης και η Βενετία σάστισε

Η Χεορχίνα Ροντρίγκεζ έκλεψε την παράσταση στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όμως αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο η λαμπερή της εμφάνιση που έκανε τους φωτογράφους να τρέχουν κοντά της. Η λάμψη του επιβλητικού δαχτυλιδιού αρραβώνων της έκανε τους πάντες να κοιτούν με δέος. Άλλωστε η Χεορχίνα ξέρει πώς να στήνει το απόλυτο show, και αυτή τη φορά το έκανε με ένα αξεσουάρ που σίγουρα θα συζητιέται για καιρό!

Το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο 30 καρατίων είναι ένα πραγματικό έργο τέχνης. Διαθέτει ένα τεράστιο, οβάλ διαμάντι στο κέντρο και δύο μικρότερες πέτρες στα πλαϊνά, δημιουργώντας μια εκθαμβωτική λάμψη. Οι ειδικοί κοσμηματοποιοί, εκτιμούν την αξία του μονόπετρου ανάμεσα στα 1,8 και τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Φορώντας ένα μαύρο, δαντελένιο φόρεμα με λεπτές τιράντες, που αναδείκνυε τέλεια την καλλίγραμμη σιλουέτα της, η influencer μαγνήτισε τα βλέμματα. Με τα χέρια ψηλά, επέδειξε όχι μόνο το επιβλητικό δαχτυλίδι αρραβώνων της, αλλά και τρία ακόμα λαμπερά κοσμήματα, κερδίζοντας την απόλυτη προσοχή.

Η εμφάνισή της ολοκληρώθηκε με ένα κομψό διαμαντένιο τσόκερ και διακριτικά σκουλαρίκια που πρόσθεσαν λάμψη χωρίς να «κλέψουν» την παράσταση από το δαχτυλίδι. Τα μελαχρινά μαλλιά της ήταν πιασμένα σε μια κομψή πλεξίδα, ενώ τα ψηλοτάκουνα που επέλεξε να φορέσει ανέδειξαν το εντυπωσιακό σύνολο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρονάλντο και η Χεορχίνα ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να παντρευτούν, μετά από σχεδόν μία δεκαετία σχέσης, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram την περασμένη εβδομάδα.

Δείτε το βίντεο με την εντυπωσιακή εμφάνιση της Χεορχίνας Ροντρίγκεζ: