Λάμψη στο Σικάγο για τα εγκαίνια του Κέντρου Ομπάμα – Παρέλαση αστέρων από Χόλιγουντ και μουσική σκηνή

Το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής στρέφεται στο Σικάγο, όπου πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα, σε μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη αστέρες από τον χώρο του θεάματος, της μουσικής και του πολιτισμού.



Η τελετή έναρξης, μία ημέρα πριν από τον εορτασμό της Juneteenth, συγκέντρωσε κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ και φίλους του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα. Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκαν η Όπρα Γουίνφρεϊ, η θρύλος του τένις Μπίλι Τζιν Κινγκ, οι σκηνοθέτες Τζορτζ Λούκας και Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο Τομ Χανκς, ο Κόναν Ο’Μπράιεν, η Γκαμπριέλ Γιούνιον, η Κουίντα Μπράνσον, ο LL Cool J, ο Μαρκ Χάμιλ και ο Τζον Μπατίστ.

REUTERS/Jonathan Ernst

REUTERS/Brendan McDermid

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η παρουσία των Στίβεν Κόλμπερτ και Ντέιβιντ Λέτερμαν, οι οποίοι εμφανίστηκαν με καφέ κοστούμια, σε μια πιθανή χιουμοριστική αναφορά στη γνωστή εμφάνιση του Ομπάμα σε παλαιότερη συνέντευξη Τύπου.



Το πρόγραμμα των εγκαινίων περιλαμβάνει επίσης μεγάλες μουσικές εμφανίσεις, με τον Στίβι Γουόντερ, τον Μπρους Σπρίνγκστιν, την Κριστίνα Αγκιλέρα, τον Common, τον Έντι Βέντερ, την Τζένιφερ Χάντσον, τον Τζον Λέτζεντ, τους The Roots, καθώς και τους Bono και The Edge των U2 να ανεβαίνουν στη σκηνή.

REUTERS/Brendan McDermid

Φυσικά, στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» και πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων οι πρώην πρόεδροι Τζο Μπάιντεν, Τζορτζ Μπους ο νεότερος και Μπιλ Κλίντον. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερα τεταμένη σχέση με τον Ομπάμα εδώ και χρόνια, δεν προσκλήθηκε.

REUTERS/Jonathan Ernst

Οι κόρες του Ομπαμα, Μάλια και Σάσα (φωτο: REUTERS/Jonathan Ernst)

Το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα βρίσκεται στη νότια πλευρά του Σικάγο και εκτείνεται σε μια έκταση 19 στρεμμάτων. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει μουσείο, χώρους εκδηλώσεων, παράρτημα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Σικάγο, αθλητικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια και κοινόχρηστους χώρους.

REUTERS/Octavio Jones

Το κέντρο αποτελεί ιδιωτικό οργανισμό και δεν εντάσσεται στο ομοσπονδιακό σύστημα προεδρικών βιβλιοθηκών των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελώντας ένα διαφορετικό μοντέλο ανάδειξης της προεδρικής κληρονομιάς.