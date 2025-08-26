Λάνα Ντελ Ρέι: «Έπρεπε να ηρεμήσω τον «θόρυβο» μέσα μου για να βρω την αγάπη και το έκανα»

Σε μια απολαυστική συνέντευξη, το είδωλο της ποπ αποκάλυψε ότι το επερχόμενο άλμπουμ της, έχει τίτλο «Finding Love», μίλησε όμως και για τις προκλήσεις και τους θριάμβους του πρώτου χρόνου του έγγαμου βίου της.

Η Λάνα Ντελ Ρέι εξήγησε ότι ο πρώτος χρόνος του έγγαμου βίου της δεν ήταν εύκολος. Η ιστορία με τη «θεά της ποπ που παντρεύεται έναν τύπο του οποίου η δουλειά είναι περιηγήσεις με σκάφος σε νερά με αλιγάτορες» ήταν πολύ ελκυστική για τα μέσα ενημέρωσης. «Πέταξαν με drones για να μας παρακολουθήσουν. Αν ήμουν στη θέση του, θα ήμουν νευρική - τα συναισθήματά μου ήταν πιο έντονα από το συνηθισμένο. Αλλά ο Τζέρεμι ήταν μια χαρά. Moυ είπε, «Αν θέλεις, να ανησυχείς για τον εαυτό σου, αλλά μην ανησυχείς για μένα!» δηλώνει στο W Magazine.

Για τον σύζυγό της, Τζέρεμι Ντουφρέν, έχει γράψει το «Stars Fell on Alabama» και λέει χαρακτηριστικά: «Ανοίγω το show με αυτό το τραγούδι... Ο Τζέρεμι είναι το πιο επιδραστικό άτομο στη ζωή μου. Είναι ήσυχος σε δημόσιους χώρους, αλλά όταν είναι μαζί μου, μιλάει συνέχεια. Είναι περίεργο: ο Τζέρεμι και εγώ έχουμε αυτό που ονομάζουμε «χρόνο στάθμευσης». Περνάμε τόσο πολύ χρόνο σε χώρους στάθμευσης, απλώς διαβάζοντας ή μιλώντας στο αυτοκίνητο. Μερικές φορές, στη ζωή, νομίζεις ότι είσαι ο μόνος στον κόσμο που αγαπάει κάτι συγκεκριμένο, όπως το να κάθεσαι σε ένα άδειο πάρκινγκ. Μπορεί να φαίνεσαι περίεργος σε μερικούς ανθρώπους, αλλά μετά βρίσκεις μια άλλη ψυχή που νιώθει το ίδιο».

Πώς της φαίνονται οι αλιγάτορες; «Ο Τζέρεμι κολυμπάει με τους αλιγάτορες! Κολυμπάω κι εγώ... και οι αλιγάτορες είναι εκεί, αλλά δεν κολυμπάω μόνη» εξηγεί.

Όσο για το αν θα έγραφε κάποια στιγμή την αυτοβιογραφία της; «Κατηγορηματικά όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά προσωπικά θέματα για τα οποία δεν μπορώ να μιλήσω. Μερικές φορές νομίζω ότι υπάρχει μια μοιρασιά 50-50 μεταξύ ανθρώπων που με μισούν και ανθρώπων που σέβονται τη δουλειά μου. Έχω περάσει πολύ χρόνο σκεπτόμενη αυτό. Τώρα προσπαθώ να είμαι θετική: ονειρευόμουν μια τεράστια οικογένεια και μια ευτυχισμένη ζωή. Έπρεπε να ηρεμήσω τον θόρυβο για να βρω την αγάπη. Και το έκανα» εξομολογείται.