Λανουά: «Πέναλτι στον Καμπελά από τον Τετέ - Σωστά ακυρώθηκε το γκολ της ΑΕΚ» (vid)

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, στην καθιερωμένη ανάλυση των επίμαχων φάσεων της αγωνιστικής στη Stoiximan Super League, στάθηκε ιδιαίτερα στη φάση του Παναθηναϊκού με πρωταγωνιστές τους Καμπελά και Τετέ. Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής υπογράμμισε πως δεν έπρεπε να καταλογιστεί θέατρο στον παίκτη του Ολυμπιακού, αλλά αντίθετα έπρεπε να καταλογιστεί πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων» μετά από παρέμβαση του VAR.

Παράλληλα, ο Λανουά επισήμανε ότι:

Σωστά ακυρώθηκε το πρώτο γκολ της ΑΕΚ στη Λάρισα.

Σωστά ακυρώθηκε το γκολ του Παναιτωλικού στην Τούμπα.



Στο Κηφισιά - Άρης δόθηκε σωστά πέναλτι στους «κιτρινόμαυρους», αλλά λανθασμένα ακυρώθηκε το γκολ των γηπεδούχων για χέρι του Τεττέι.

Ορθώς αποβλήθηκε ο Χριστογεώργος.



Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Λανουά στην ανάλυση των φάσεων

Για το ντέρμπι «αιωνίων»: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και έδειξε κίτρινη κάρτα. Σίγουρα δεν πρόκειται για θέατρο γιατί ο επιτιθέμενος προσπαθεί να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες χωρίς να επιδιώκει την επαφή για να ξεγελάσει τον διαιτητή.



Επειδή είναι δύσκολη φάση περιμένουμε παρέμβαση του VAR δεδομένου ότι ο παίκτης του Παναθηναϊκού με το νο10 κάνει φάουλ αρχικά με το αριστερό πόδι και μετά με το δεξί το οποίο δεν είναι στο έδαφος. Η επιτροπή περιμένει παρέμβαση του VAR και τον καταλογισμό πέναλτι».



Για το πρώτο ακυρωθέν γκολ της ΑΕΚ: «Είναι παράβαση αν ένας παίκτης σκοράρει στο αντίπαλο τέρμα με το χέρι είτε απευθείας είτε στη συνέχεια της φάσης ακόμα και ακούσια. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να δει ο διαιτητής τη φάση, γιατί είναι μια αντικειμενική απόφαση (με βάση τα γεγονότα)».



Για το ακυρωθέν γκολ της Κηφισιάς: «Σε σύγκριση με το προηγούμενο περιστατικό, δεν είναι ο ίδιος παίκτης που σκοράρει μετά από ακούσιο άγγιγμα της μπάλας με το χέρι από συμπαίκτη του. Αυτο το χέρι δεν τιμωρείται και έπρεπε να μετρήσει, σύμφωνα με τη σωστή εφαρμογή των Κανόνων του Παιχνιδιού».



Για το πέναλτι του Άρη: «Σε αυτή την περίπτωση κατά τη διάρκεια της σέντρας, ο Παντελίδης κρατάει τον αντίπαλό του. Δεν επιχειρεί να παίξει την μπάλα παρά μόνο να εμποδίσει τον αντίπαλο. Περιμένουμε πέναλτι και παρέμβαση του VAR αν ο διαιτητής χάσει τη φάση».



Για την κόκκινη στον Χριστογεώργο: «Σε αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας εκτός της περιοχής ακούμπησε την μπάλα με το χέρι του για να εμποδίσει προφανή ευκαιρία για γκολ του επιτιθέμενου. Περιμένουμε, όπως κι έγινε, ο διαιτητής να δείξει κόκκινη κάρτα για άρνηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ».



Για το ακυρωθέν γκολ του Παναιτωλικού: «Στο ξεκίνημα της επίθεσης ο παίκτης του Παναιτωλικού κάνει φάουλ, πατώντας τον αντίπαλό του και στη συνέχεια η ομάδα του σκοράρει. Με την παρέμβαση του VAR ο διαιτητής ακύρωσε το τέρμα για καθαρό φάουλ στην αρχή της επίθεσης».