Λάουρα Κοβέσι: Η αγάπη της για το μπάσκετ πριν τη μάχη κατά της διαφθοράς

Η Λάουρα Κοβέσι βρέθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και έστειλε ηχηρό μήνυμα κατά της διαφθοράς στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «έγκλημα» που αποκαλύπτει νεποτισμό και πελατειακές σχέσεις.

Με πορεία δύο δεκαετιών στη Δικαιοσύνη, η Κοβέσι έγινε το 2006 η νεότερη και πρώτη γυναίκα Γενική Εισαγγελέας στη Ρουμανία, όντας μόλις 33ων εκείνη την περίοδο. Το 2013 ανέλαβε την ηγεσία της Εθνικής Αντιδιαφθοράς, οδηγώντας σε καταδίκες εκατοντάδες πολιτικά πρόσωπα, ακόμη και πρώην πρωθυπουργό.

Το 2019 έγραψε ιστορία ως η πρώτη Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, παρά τα εμπόδια που επιχείρησε να θέσει η κυβέρνηση της χώρας της. Στην Ελλάδα έχει ήδη ασχοληθεί με σημαντικές υποθέσεις, όπως το δυστύχημα των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η αγάπη της για το μπάσκετ

Λίγοι γνωρίζουν, ωστόσο, ότι πριν τη νομική, η Κοβέσι είχε άλλη μεγάλη αγάπη: το μπάσκετ. Με ύψος 1,80 μ., αγωνίστηκε ως σέντερ και έφτασε το 1989 μέχρι τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νεανίδων με την εθνική Ρουμανίας, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Η Λάουρα Κοβέσι σε νεαρή ηλικία κρατώντας μια μπάλα μπάσκετ

Η ίδια έχει παραδεχτεί πως ο αθλητισμός της δίδαξε την πειθαρχία, την ομαδικότητα και την επιμονή στοιχεία που τη συνοδεύουν μέχρι σήμερα στη μάχη κατά της διαφθοράς.