Λάρισα: «Ακουγόταν το μηχάνημα αλλά εκείνη δεν απαντούσε» λέει μάρτυρας για την τραγωδία στον φούρνο

Σοκ και απέραντη θλίψη έχει σκορπίσει από χθες Πέμπτη (13/11), σε όλη την Ελλάδα ο τραγικός θάνατος της 49χρονης Ζωής, μητέρας δύο παιδιών, η οποία έχασε τη ζωή της μέσα στον φούρνο της, στο Δαμάσι Λάρισας. Η άτυχη γυναίκα, την ώρα που καθάριζε το ζυμωτήριο, είδε το φουλάρι που φορούσε να πιάνεται στους κυλίνδρους του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να την πνίξει. Σήμερα (14/11) στις 12 το μεσημέρι στον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνα συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο την άτυχη γυναίκα που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της σε μια στιγμή.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά το δυστύχημα φαίνεται να συνέβη τα ξημερώματα τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα καθάριζε το ζυμωτήριο, λίγο πριν ξεκινήσει την πρωινή της εργασία. Το φουλάρι της πιάστηκε στα περιστρεφόμενα μέρη του μηχανήματος, που μετατράπηκαν σε φονική παγίδα.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέταση το φουλάρι που φορούσε η 49χρονη λειτούργησε σαν βρόγχος και την έπνιξε (απαγχονισμός δια βρόγχου). Την άτυχη φουρνάρισσα βρήκε νεκρή μία πελάτισσα που πήγε νωρίς στον φούρνο να αγοράσει ψωμί. Αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Η ίδια μαζί με ένα συγγενικό πρόσωπο της 49χρονης που προσέτρεξε, ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μόλις σε 15 λεπτά. Οι διασώστες της έκαναν ΚΑΡΠΑ, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

«Πολύ καλή κυρία αλλά άτυχη. Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή και σκούπιζε τα μηχανήματα. Ένα μηχάνημα το οποίο λέγεται "πλαστική" το είχε εν κινήσει, πήγε να το σκουπίσει γιατί τα ζυμάρια -είναι δύο κύλινδροι- τα οποία περνούν ανάμεσα για να τα σκουπίσεις πρέπει να είναι σε κίνηση. Δεν πρόσεξε, φόραγε εν τω μεταξύ ένα φουλάρι στο λαιμό.

Ο κύλινδρος της άρπαξε το φουλάρι και την έπνιξε. Έγινε θηλιά στον λαιμό της. Μόνη της ήταν εκείνη τη στιγμή. Την βρήκε πελάτης. Πήγε να πάρει ψωμί- φώναζε, δεν άκουγε κανείς, άκουγε όμως το μηχάνημα που ήταν σε λειτουργία και αποφάσισε να δει τι γίνεται και την βρήκε πνιγμένη» είπε συνάδελφος της 49χρονης μιλώντας στον ANT1.

Η 49χρονη, μητέρα δύο παιδιών, είχε χάσει πριν από λίγο καιρό και τη δική της μητέρα. Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία της Λάρισας. Όσοι τη γνώριζαν κάνουν λόγο για μια γυναίκα εργατική, ευγενική και αγαπητή σε όλους.