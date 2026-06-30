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Λάρισα: Απίστευτο σκηνικό στον προαστιακό - Ανήλικοι άρχισαν να βρίζουν τους επιβάτες στα μεγάφωνα

Τα παιδιά εντόπισαν τη μεγαφωνική εγκατάσταση στην αρχή του βαγονιού και άρχισαν να κάνουν προσβλητικές και χυδαίες ανακοινώσεις προς τους επιβάτες.

Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας

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Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε δρομολόγιο του προαστιακού σιδηροδρόμου από τη Θεσσαλονίκη προς τη Λάρισα, προκαλώντας αναστάτωση μεταξύ των επιβατών.

Σύμφωνα με καταγγελία κατοίκου της Λάρισας, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, στον σιδηροδρομικό σταθμό των Νέων Πόρων επιβιβάστηκε μεγάλη ομάδα ανηλίκων, ενώ το βαγόνι ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτο.

Όπως αναφέρει η ίδια στο onlarissa, ορισμένα από τα παιδιά εντόπισαν τη μεγαφωνική εγκατάσταση στην αρχή του βαγονιού και άρχισαν να κάνουν προσβλητικές και χυδαίες ανακοινώσεις προς τους επιβάτες, χρησιμοποιώντας υβριστικές εκφράσεις και βωμολοχίες.

Ειδικότερα, άρχισαν να εκφωνούν ανακοινώσεις του τύπου «σας *** όλους», «γ*** όλοι», «επόμενη στάση μπουρ***» κλπ. Η κατάσταση, σύμφωνα με την καταγγελία, συνεχίστηκε μέχρι την άφιξη του συρμού στη Λάρισα.

Η καταγγέλλουσα επισημαίνει ακόμη ότι, όταν μία επιβάτιδα διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε από το προσωπικό να καλέσει την Αστυνομία, έλαβε την απάντηση πως «δεν μπορούν να κάνουν τίποτα».

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