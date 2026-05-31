Λάρισα: Διαρρήκτης βρέθηκε μπροστά σε έγκυο με το παιδί της, ψέλλισε μια συγνώμη και έγινε καπνός

Στιγμές τρόμου βίωσε για έγκυος γυναίκα με το παιδί της στη Λάρισα, όταν είδε ξαφνικά άγνωστο άνδρα και συγκεκριμένα έναν διαρρήκτη μέσα στο διαμέρισμά της, ενώ ο σύζυγός της απουσίαζε.



Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας onlarissa.gr, το πρωί της 24ης Μαΐου ο δράστης έφτασε στο διαμέρισμα το οποίο και είχε στοχεύσει, με κινηματογραφικό τρόπο.



Για να φτάσει στην πολυκατοικία ο διαρρήκτης πήδηξε από ταράτσα σε ταράτσα και μάλιστα χρησιμοποίησε και σχοινί για να μπορέσει να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι και από την μπαλκονόπορτα μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.



Η γυναίκα ξαφνικά τον είδε μπροστά της και έβαλε τις φωνές, αιφνιδιάζοντας τον εισβολέα που άρχισε να ψελλίζει κάποιες λέξεις, όπως «συγνώμη» και τρέχοντας έφυγε από την πόρτα…



Η γυναίκα άμεσα ειδοποίησε τις αρχές και τον σύζυγό της τρέμοντας, καθώς εκτός του ότι είναι έγκυος μέσα στο διαμέρισμα υπήρχε και το άλλο της παιδάκι.



Οι αρχές εξετάζουν βίντεο από κάμερα για να βρεθεί και να συλληφθεί ο δράστης.