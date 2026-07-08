Λάρισα: Δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν σε αιματηρή συμπλοκή – Καταγγέλλουν επίθεση από ομάδα ατόμων

Αναστάτωση επικράτησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λάρισα, όταν αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων αλλοδαπών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αιόλου, κοντά στο πάρκο, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από τις Αρχές. Οι δύο ανήλικοι ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων.

Καταγγελίες για ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα

Όπως υποστηρίζουν οι τραυματίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν ρόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα κατά τη διάρκεια της επίθεσης, προκαλώντας τους τραύματα, σύμφωνα με το Larissanet.

Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους δύο ανήλικους και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, η οποία διερευνά τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.