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Λάρισα: Ένταση έξω από την οικία του μεγαλομετόχου της ΑΕΛ –Επεισόδια οπαδών με αστυνομικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές.

Φωτο: larissanet
Φωτο: larissanet
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Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/6) στη Λάρισα, έξω από την οικία του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΑΕΛ, όπου κατέληξε πορεία φιλάθλων της ομάδας, με αφορμή τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΠΑΕ.

Οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους με συνθήματα κατά του ισχυρού άνδρα της ΑΕΛ, με την κατάσταση να παραμένει τεταμένη για αρκετή ώρα.

Στη συνέχεια, αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε επιχείρηση απώθησης των φιλάθλων, κάνοντας χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης.

Από την πλευρά τους, ορισμένοι συγκεντρωμένοι έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί περαιτέρω, όπως αναφέρει το larrisanet.

Ακολούθησαν μικρής έκτασης συμπλοκές και καταδιώξεις στο κέντρο της πόλης, με τα επεισόδια να επεκτείνονται έως και την Κεντρική Πλατεία Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές, ενώ δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό εάν υπάρχουν τραυματισμοί ή συλλήψεις.

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Ελλάδα Λάρισα Οπαδική Βία Αστυνομία ΑΕΛ

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