Λάρισα: Επιχείρηση «σκούπα» για κύκλωμα απάτης - Συνελήφθη άτομο γνωστής οικογένειας Ρομά

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (4/6) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο της συνέχισης των ερευνών για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε απάτες και εκβιάσεις.

Η επιχείρηση συνδέεται με τη δικογραφία που είχε σχηματιστεί και ανακοινωθεί από τις Αρχές τον Μάρτιο του 2026, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης κυκλώματος με παράνομη δράση σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου, το οποίο φέρεται να ανήκει στη γνωστή οικογένεια Ρομά που είχε απασχολήσει τις Αρχές καθώς διέπραττε απάτες και εκβιασμούς ακόμη και με όπλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σύλληψη αφορά το αδίκημα της παράνομης οπλοκατοχής, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.