Λάρισα: Η σωτήρια παρέμβαση αστυνομικού - Τι είπε σε 50χρονο που κρατούσε όμηρο την πρώην του

Συγκλονισμό εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση ομηρίας και ενδοοικογενειακής βίας που εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/6) σε συνοικία της Λάρισας, όταν ένας 50χρονος ταμπουρώθηκε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, κρατώντας την όμηρο και απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι, έχοντας μαζί του δοχείο με εύφλεκτο υγρό και ένα τσεκούρι.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε ακόμη και σε ζωντανή μετάδοση από τον ίδιο τον δράστη μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσε έντονη ανησυχία, ενώ καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία απέτρεψε τα χειρότερα.

«Του μιλούσαμε για περίπου 20 λεπτά»

Καθοριστικό ρόλο στην ειρηνική έκβαση της υπόθεσης διαδραμάτισε ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, Γιάννης Θελούρας, ο οποίος διατηρεί προσωπική γνωριμία πολλών ετών με τον 50χρονο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του onlarissa.gr, περιέγραψε τις κρίσιμες στιγμές της διαπραγμάτευσης. «Αρχικά μαζί με τον ειδικό διαπραγματευτή της Αστυνομίας και ακόμη έναν συνάδελφο μεταβήκαμε στη βεράντα του διπλανού διαμερίσματος, ώστε να έχουμε οπτική επαφή μαζί του και να ξεκινήσουμε συζήτηση, προσπαθώντας να τον διατηρήσουμε ήρεμο», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, ο 50χρονος σύντομα τους επέτρεψε να μπουν στο διαμέρισμα, όπου παρέμενε μαζί με την πρώην σύζυγό του. «Συζητούσαμε μαζί του περίπου 20 λεπτά. Στην αρχή βρισκόταν σε κατάσταση έντονης φόρτισης, όμως όσο περνούσε η ώρα και βρεθήκαμε μέσα στο σπίτι άρχισε να ηρεμεί», σημείωσε.

«Λύγισε όταν του μίλησα για τα παιδιά του»

Σύμφωνα με τον κ. Θελούρα, το σημείο-κλειδί που οδήγησε στην παράδοση του 50χρονου ήταν η αναφορά στα παιδιά του. «Του έλεγα συνεχώς ότι πρέπει να σκεφτεί τα παιδιά του και να σταματήσει. Εκεί λύγισε και ουσιαστικά τελείωσαν όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι η ένταση φέρεται να πυροδοτήθηκε έπειτα από δικαστική απόφαση που αφορούσε την επικοινωνία του με τα παιδιά του. Ο ίδιος ο αστυνομικός εκτίμησε πως, παρά την ακραία συμπεριφορά του, ο 50χρονος δεν είχε πρόθεση να βλάψει την πρώην σύζυγό του.

«Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι ήταν πολύ θολωμένος. Πιστεύω πως αν πραγματικά ήθελε να κάνει κακό, θα το είχε κάνει μόλις μπήκε στο σπίτι μαζί της», είπε. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της πολυετούς γνωριμίας τους δεν είχε αντιληφθεί στο παρελθόν επιθετική ή βίαιη συμπεριφορά από τον 50χρονο.

Παραμένει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, όπου η συνήγορος της πρώην συζύγου του ζήτησε τη λήψη μέτρων προστασίας για την εντολέα της.

Από την πλευρά του, ο ίδιος υποστήριξε ότι η γυναίκα δεν κινδύνευσε από εκείνον, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα έδινα και την καρδιά μου για να ζήσει εκείνη και εγώ να πεθάνω».

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για σήμερα, ορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης στον κατηγορούμενο και μέχρι τότε παραμένει κρατούμενος, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.