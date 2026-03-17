Λάρισα: Ισόβια για τον 22χρονο μητροκτόνο - «Ας βρει κάπου να κρυφτεί» απειλεί ο ξάδερφός του

Σε ισόβια κάθειρξη καταδίκασε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου τον 22χρονο για τη δολοφονία της μητέρας του στη Λάρισα. Παράλληλα, του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών για οπλοχρησία. Ο κατηγορούμενος άκουσε χωρίς αντίδραση την ετυμηγορία και οδηγείται στη φυλακή για την έκτιση της ποινής του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του taxydromos.gr, το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα κάθε αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών. Ο 22χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ένοχος κρίθηκε και ο ξάδερφός του, που δικάστηκε μαζί του. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 30 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία, καθώς βοήθησε στη μεταφορά της σορού, τυλιγμένης σε χαλί.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει να οδηγηθεί στη φυλακή για την έκτιση μέρους της ποινής του. Το δικαστήριο αποφάσισε την έκτιση της συνολικής ποινής, ωστόσο του έδωσε το δικαίωμα έφεσης με αναστέλλουσα ισχύ. Έτσι, αφέθηκε ελεύθερος.

Σε κατάσταση σοκ εμφανίστηκε ο ξάδερφος του 22χρονου. «Δεν σκότωσε μόνο τη μητέρα του αλλά και τη θεία μου», είπε κλαίγοντας, ενώ πρόσθεσε με ένταση: «Δεν φοβάμαι τη φυλακή, αλλά ας βρει κάπου να κρυφτεί».