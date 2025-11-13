Λάρισα: Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλακή για γενετήσια πράξη με ανήλικη αλλά αφέθηκε ελεύθερος...

Απολογήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, ο κατηγορούμενος που δικαζόταν για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 αλλά όχι τα 15 έτη.

Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το 2022 στον Βόλο μετά από καταγγελία στην Αστυνομία ότι τέλεσε γενετήσιες πράξεις με ανήλικη η οποία κατά τη στιγμή του συμβάντος ήταν 14 ετών. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα larissanet, όπως ανέφερε στην απολογία του, γνώρισε την ανήλικη όταν εκείνη μετακόμισε με την οικογένειά της στην πολυκατοικία που έμενε κι ο ίδιος με την οικογένειά του και αμέσως του εξέφρασε τα συναισθήματά της. Εκείνος ανταποκρίθηκε τονίζοντας πως η κοπέλα του είπε ότι ήταν 17 ετών ενώ και η εξωτερική της εμφάνιση όπως επεσήμανε παρομοίαζε σε μεγαλύτερη κοπέλα. Να σημειωθεί πως στο δικαστήριο προσκομίστηκαν και ερωτικά γράμματα της ανήλικης προς τον κατηγορούμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ολοκλήρωσε την απολογία του με τη φράση: «Εξέφρασα τα συναισθήματα μου σε λάθος άτομο».

Για «αποδεικτικό χάος» έκανε λόγο στην αγόρευση του ο εισαγγελέας της έδρας επισημαίνοντας τις πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις από όλους τους παράγοντες της δίκης δηλαδή του κατηγορούμενου, της ανήλικης και των συγγενών των δύο οικογενειών και επεσήμανε πως η ομολογία του κατηγορουμένου στην ουσία στοιχειοθετεί αποδεικτικά την υπόθεση. Πρότεινε έτσι την ενοχή του με το δικαστήριο να συντάσσεται ομόφωνα με την πρόταση.



Διαφοροποίηση ωστόσο υπήρξε στην ποινή και στην αναγνώριση του ελαφρυντικού καθώς του αναγνωρίστηκε κατά πλειοψηφία ο πρότερος έντιμος βίος ενώ οι τρεις τακτικοί δικαστές είχαν την άποψη ότι θα έπρεπε να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης πέντε ετών. Αντιθέτως, με τις ψήφους των ενόρκων επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης πέντε ετών, όπως ήταν και η πρόταση του εισαγγελέα.



Ο κατηγορούμενος μετά την ολοκλήρωση της δίκης αφέθηκε ελεύθερος καθώς η έφεση έχει αναστέλλουσα δύναμη.