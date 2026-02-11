Λάρισα: Κλέφτες έσπασαν τζαμαρία μέρα μεσημέρι στο κέντρο της πόλης

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (11/2), λίγο μετά τις 9 π.μ., στο κέντρο της Λάρισας, στη στοά της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Λάρισα, όταν δύο νεαροί έσπασαν την τζαμαρία καταστήματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του onlarissa.gr οι δράστες εισήλθαν στο κατάστημα και προσπάθησαν να κλέψουν πορτοφόλι από θαμώνα, αλλά έγιναν αντιληπτοί. Στην προσπάθεια διαφυγής τους προκάλεσαν ζημιές στην τζαμαρία.

Στο περιστατικό επενέβη η ΕΛ.ΑΣ., η οποία αναζητά τους δράστες.

onlarissa.gr