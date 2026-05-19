Λάρισα: Μαθητής ΑμεΑ κατήγγειλε βασανιστικό εκφοβισμό από συμμαθητές - Μηνύσεις από τον πατέρα

Σοβαρά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού σε βάρος ενός 16χρονου μαθητή ΑμεΑ σε Γυμνάσιο επαρχιακής πόλης της Λάρισας καταγγέλλει ο πατέρας του, με την υπόθεση να έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο πατέρας, τρεις συμμαθητές του παιδιού, που φοιτά στην Γ’ Γυμνασίου, τον παρενοχλούσαν συστηματικά ακόμη και μέσα στην τάξη.

Όπως αναφέρεται, τα περιστατικά σημειώθηκαν δύο φορές σε διαφορετικές διδακτικές ώρες και παρουσία διαφορετικών καθηγητών, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα υποστήριξαν, δεν αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε, καθώς είχαν στραμμένη την προσοχή τους στον πίνακα.

Το περιστατικό έγινε αρχικά γνωστό από τον αδερφό του 16χρονου, που φοιτά στο ίδιο σχολείο, ο οποίος ενημέρωσε τη διευθύντρια και στη συνέχεια τον πατέρα.

Ο τελευταίος επικοινώνησε άμεσα με τη διεύθυνση του σχολείου, ωστόσο, ανήσυχος για την κατάσταση, προχώρησε σε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης, ο 16χρονος φέρεται να αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι είχε υποστεί και πιο σοβαρές μορφές εκφοβισμού στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε, οι τρεις συμμαθητές του τον παρενοχλούσαν διαρκώς, ενώ τον απειλούσαν ότι, αν μιλήσει, θα τον οδηγήσουν στις τουαλέτες του σχολείου για να του κάνουν «ακατονόμαστες πράξεις», αναφέρει το onlarissa. Το παιδί, όπως επισημαίνεται, δεν είχε μιλήσει νωρίτερα λόγω φόβου.

Μηνύσεις και εισαγγελική παρέμβαση

Ο πατέρας του 16χρονου προχώρησε σε μηνύσεις τόσο κατά των γονέων των τριών μαθητών όσο και κατά δύο εκπαιδευτικών, με την υπόθεση να έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, το παιδί βρίσκεται ήδη υπό ψυχολογική υποστήριξη, καθώς η κατάσταση έχει επηρεάσει σοβαρά την ψυχολογία του.

Ο πατέρας, μιλώντας για την υπόθεση, ευχαρίστησε τον αστυνομικό που χειρίστηκε την καταγγελία, σημειώνοντας ότι συνέβαλε καθοριστικά ώστε το παιδί να μιλήσει και να εκφράσει όσα βίωνε.

Όπως τόνισε, στόχος του δεν είναι μόνο να προστατευθεί το παιδί του, αλλά και να αναδειχθεί το πρόβλημα, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη εγρήγορση από γονείς και εκπαιδευτικούς και να περιοριστούν ανάλογα περιστατικά εκφοβισμού.