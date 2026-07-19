Λάρισα: Ναυαγοσώστες έσωσαν τη ζωή 46χρονης που πνιγόταν στη θάλασσα

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στην παραλία του Στομίου Λάρισας, όταν μία 46χρονη γυναίκα κινδύνευσε να πνιγεί ενώ κολυμπούσε στα βαθιά. Η άμεση επέμβαση δύο ναυαγοσωστών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφεραν να την επαναφέρουν άμεσα, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το onlarissa, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων λουόμενων. Ο ναυαγοσώστης Κωνσταντίνος Σκαφιδάς, που βρισκόταν στον ναυαγοσωστικό πύργο σε απόσταση περίπου 200 μέτρων, έσπευσε άμεσα στο σημείο με σωστικό εξοπλισμό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε η ναυαγοσώστρια Κατερίνα Αθανασούλα, έχοντας μαζί της φαρμακείο και απινιδωτή.

Αφού ανέσυραν τη γυναίκα στην ακτή, διαπίστωσαν ότι ήταν αναίσθητη και χωρίς σφυγμό. Ο ναυαγοσώστης της παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, απομακρύνοντας μεγάλη ποσότητα νερού από τους αεραγωγούς της και ξεκινώντας ΚΑΡΠΑ.

Χάρη στις προσπάθειές τους, η 46χρονη άρχισε να παρουσιάζει εκ νέου ζωτικά σημεία, χωρίς τελικά να χρειαστεί η χρήση απινιδωτή.

Στο μεταξύ είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τη γυναίκα αλβανικής καταγωγής και τη μετέφερε στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

Στην παραλία βρέθηκαν επίσης στελέχη του Λιμεναρχείου, τα οποία διενεργούν την προβλεπόμενη προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.