Νέα στοιχεία για το φρικτό δυστύχημα στη Λάρισα - Πιάστηκε το φουλάρι της 49χρονης στο ζυμωτήριο

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία στο Δαμάσι, στη Λάρισα, μετά την τραγωδία με την 49χρονη, που έχασε την ζωή της μέσα στο αρτοποιείο, που διατηρούσε η ίδια. Την ίδια στιγμή στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία σχετικά με το πώς η άτυχη γυναίκα -μητέρα δύο παιδιών- βρήκε τραγικό θάνατο στον χώρο εργασίας της.

Όπως έγινε γνωστό όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (13/11) όταν η γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στον φούρνο τον οποίο διατηρούσε. Την 49χρονη εντόπισε πελάτισσα του φούρνου, η οποία, αφού την αναζήτησε χωρίς να λάβει απάντηση, προχώρησε στο πίσω μέρος του καταστήματος και τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Παρά την άμεση κινητοποίηση των συναδέλφων της και την άφιξη του ΕΚΑΒ, οι προσπάθειες ανάνηψης δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Αν και οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται πλέον από την αστυνομία, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του Onlarissa.gr η 49χρονη φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος την ώρα που το καθάριζε, πιθανότατα όταν το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς. Το δυστύχημα εκτιμάται ότι συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει την προετοιμασία για την επόμενη παραγωγική διαδικασία.

«Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή και κατά περίεργο τρόπο πηρέ μπρος το μηχάνημα και πιάστηκε το φουλάρι που φορούσε με αποτέλεσμα να γίνει το τραγικό συμβάν. Έγινε θηλιά στο λαιμό της και την έπνιξε το φουλάρι που φορούσε στο λαιμό» δήλωσε στον ANT1 κάτοικος του χωριού από διπλανό φούρνο.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, όχι μόνο από το απρόσμενο και βίαιο τέλος της γυναίκας, αλλά και από το γεγονός ότι η 49χρονη είχε πρόσφατα βιώσει την απώλεια της μητέρας της.

