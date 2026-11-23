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Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε διώροφη μονοκατοικία στον Τύρναβο Λάρισας, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του σπιτιού.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στον Τύρναβο #Θεσσαλίας.

Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2026

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα μέσα στην κατοικία, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Για τη διερεύνηση του περιστατικού και τον προσδιορισμό των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.