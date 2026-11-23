Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 24 Νοεμβρίου – Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»
Όλα τα σημαντικά γεγονότα, γεννήσεις και θάνατοι που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου.
Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε διώροφη μονοκατοικία στον Τύρναβο Λάρισας, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο εσωτερικό του σπιτιού.
Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Λάρισας. Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άνδρα μέσα στην κατοικία, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.
Για τη διερεύνηση του περιστατικού και τον προσδιορισμό των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.