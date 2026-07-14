Λάρισα: Οδηγοί ρισκάρουν τη ζωή τους και περνούν από κατεστραμμένη γέφυρα στον Παλαιόπυργο

Ένα επικίνδυνο φαινόμενο καταγράφεται στη Λάρισα, όπου οδηγοί συνεχίζουν να διασχίζουν γέφυρα που παραμένει κατεστραμμένη, παρά τους κινδύνους που εγκυμονεί η διέλευση από το σημείο.

Βίντεο που δημοσιεύει το larissanet.gr δείχνει αυτοκίνητο να περνά από τη γέφυρα του Παλαιόπυργου, η οποία συνδέει τη Λάρισα με τις παραλιακές κοινότητες των Δήμων Τεμπών και Αγιάς.

Η γέφυρα παραμένει κατεστραμμένη μετά την κακοκαιρία Daniel

Η συγκεκριμένη γέφυρα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και κατέρρευσε πριν από περίπου τρία χρόνια, μετά το πέρασμα της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel που έπληξε τη Θεσσαλία.

Παρά το γεγονός ότι το σημείο παραμένει προβληματικό, ορισμένοι οδηγοί επιλέγουν να επιχειρήσουν τη διέλευση, προκειμένου να αποφύγουν την εναλλακτική διαδρομή.

Όσοι δεν επιλέγουν να διασχίσουν την κατεστραμμένη γέφυρα αναγκάζονται να κάνουν μεγαλύτερο κύκλο μέσω της Εθνικής Οδού, προκειμένου να μετακινηθούν προς τις παραλιακές περιοχές.