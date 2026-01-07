Λάρισα: Θλίψη για τον 31χρονο Κώστα που σκοτώθηκε σε μετωπική σύγκρουση οχημάτων
Το τροχαίο ήταν τόσο σφοδρό που χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο νεαρός.
Στο πένθος έχει βυθιστεί η περιοχή της Αγιάς στη Λάρισα, στο άκουσμα της είδησης του θανάτου, σε ηλικία μόλις 31 ετών, του Κώστα Μαχμουντέ, μετά από τροχαίο ανήμερα των Φώτων.
Ειδικότερα, το συμβάν έγινε νωρίς το βράδυ λίγο πριν το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου, μερικά χιλιόμετρα πριν το Γερακάρι. Υπό συνθήκες που διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Αγιάς, δύο οχήματα, ένα Mercedes κι ένα BMW συγκρούστηκαν μετωπικά με σφοδρότητα.
Από τη σύγκρουση το ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και βρέθηκε σε παρακείμενη αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 31χρονου οδηγού. Μάλιστα για τον απεγκλωβισμό του, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το θύμα ήταν μοναχοπαίδι με καταγωγή από τη Μελιβοία Λάρισας. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητό παιδί, ενώ εργαζόταν στο χώρο της εστίασης, σε κατάστημα στην περιοχή της Αγιάς.