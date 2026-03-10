Λασκαράκη για Σουλτάτο: «Μένει πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη, γιατί δουλεύει... δεν είναι πάντα ωραία»

Η Βάσω Λασκαράκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The 2Night Show» και αναφέρθηκε στην σχέση της με τον Λευτέρη Σουλτάτο, στην κόρη της, αλλά και στην επιστροφή της σειράς «Το Σόι σου».

«Είχε γίνει μια νύξη 2 χρόνια αφού σταμάτησε η σειρά. Μας πήραν και μας είπαν να το σκεφτούμε. Μαζευτήκαμε κάναμε μια συζήτηση αλλά δεν ήταν πολύ ώριμο το πράγμα και δεν το πήραμε πολύ στα σοβαρά.

Επειδή ξεκίνησαν από πολύ νωρίς ήταν Φλεβάρης, είπα «μπας και…». Αρχίσαμε ο ένας με τον άλλον και λέγαμε «εντάξει γιατί όχι; Θα είμαστε ξανά όλοι μαζί…». Έτσι αρχίσαμε όλοι λίγο να το ζεσταίνουμε το πράγμα και με τούτα και με εκείνα επιστρέψαμε» εξήγησε.

Για τον σύζυγό της είπε συγκεκριμένα: «Μένει πάρα πολύ καιρό στην Κρήτη, γιατί δουλεύει. Είναι μια συνταγή που εμείς έχουμε βρει τον τρόπο να μας πετυχαίνει πάντα. Θα φύγει τη Δευτέρα, θα έρθει την Πέμπτη. Μπορεί να ξαναφύγει Κυριακή. Δεν είναι πάντα ωραία, αλλά εμείς έχουμε βρει τον τρόπο μας. Υπάρχουν ημέρες που μου λείπει.

Αυτό που με συγκλόνισε στον σύζυγό μου πρώτη φορά ήταν τα μάτια του. Τον είδα πρώτη φορά σε έναν φούρνο στη Κρήτη, αλλά δεν τον ξαναείδα για ενάμιση χρόνο. Μετά συναντηθήκαμε ξανά με μία κοινή παρέα στην Αθήνα».

Μίλησε όμως και για την κόρη της, Εύα. «Το παιδί πάει Α’ γυμνασίου. Όλα καλά, πολύ διάβασμα. Τα παιδιά δίνουν Πανελλήνιες από την πρώτη Γυμνασίου. Κατά καιρούς έχει ρωτήσει, «αν θέλω να δοκιμαστώ στην υποκριτική;». Νιώθω πως είναι λίγο αναπόφευκτο».