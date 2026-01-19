Λαθρεπιβάτης κατά λάθος: Ρακούν μπήκε παράνομα σε όχημα και ταξίδεψε από τις ΗΠΑ ως τη Λευκορωσία

Μπροστά σε ένα απίστευτο σκηνικό βρέθηκαν τελωνειακοί υπάλληλοι στην πόλη Χρόντνα στη Λευκορωσία καθώς την ώρα που επιτηρούσαν τα οχήματα που έφτασαν στη χώρα από τις ΗΠΑ τους περίμενε ένας ασυνήθιστος επιβάτης.

Η φορτωτική που παρέδωσε αυτοκίνητα που έφυγαν από τις ΗΠΑ με προορισμό τη Λευκορωσία μετέφερε εκτός των άλλων και ένα ρακούν το οποίο εντοπίστηκε στο ταμπλό ενός οχήματος.

Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, εικάζεται ότι το ζώο ενδέχεται να σκαρφάλωσε στο κοντέινερ κατά τη φόρτωση και στη συνέχεια να διέσχισε τον Ατλαντικό μαζί με τα αυτοκίνητα. Ανακαλύφθηκε στις εγκαταστάσεις εκτελωνισμού Kamenny Loh TLC. Εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν άμεσα στο σημείο. Μέχρι την άφιξή τους, οι τελωνειακοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι της εταιρείας διασφάλισαν ότι στο ζώο παρέχονταν οι απαραίτητες συνθήκες για τη διαβίωσή του.

WILD RIDE: Customs officers in Belarus discovered a stowaway raccoon curled up on a car's dashboard inside a shipping container.



Authorities say the international bandit was very hungry after miraculously surviving the long, transatlantic journey to Belarus from the U.S.… pic.twitter.com/uXWFkFTmhX — Fox News (@FoxNews) January 18, 2026

Όπως ανέφεραν κτηνίατροι που το εξέτασαν, το ζώο είχε εμφανή σημάδια ασιτίας καθώς το ταξίδι ήταν πάρα πολύ μεγάλο ωστόσο κατάφερε και έμεινε ζωντανό Προς το παρόν, έχει σταλεί για καραντίνα στον Κτηνιατρικό Σταθμό της περιοχής Όσμιανι, όπου ειδικοί παρακολουθούν την κατάστασή του.

Μετά την ολοκλήρωση των μέτρων καραντίνας, θα ληφθεί απόφαση για το μέλλον του ζώου. Οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν τη μεταφορά του στον Ζωολογικό Κήπο Χρόντνα, ανάλογα με τα κτηνιατρικά συμπεράσματα και την κατάσταση του ζώου.

«Θα παρακολουθήσουμε την τύχη του Αμερικανού επιβάτη», δήλωσε η Κρατική Τελωνειακή Επιτροπή.