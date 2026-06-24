Λατινοπούλου για Παϊτέρη: Προσβολή όσα είπε για εμένα και τη μητέρα μου, θα απαντήσει στη δικαιοσύνη

Σε νομικές ενέργειες προχώρησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά του Βασίλη Παϊτέρη, μετά την έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχαν τις προηγούμενες ημέρες, καταγγέλλοντας προσβολές και υπαινιγμούς σε προσωπικό επίπεδο.



Μιλώντας στο Action 24, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής υποστήριξε πως, δεν πρόκειται για μια απλή διαφωνία, αλλά για «ευθεία επίθεση και προσβολή», σημειώνοντας ότι έχει ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη.



Η ίδια υποστήριξε ότι μέρος της έντασης αφορούσε αναφορές στη μητέρα της, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα που δεν αποδέχεται να τίθεται στη δημόσια αντιπαράθεση.



Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε υπαινιγμούς περί οικονομικών συναλλαγών με στέλεχος του κόμματός της, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε τέτοια αναφορά και υποστηρίζοντας ότι τα όσα ειπώθηκαν θα κριθούν πλέον ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου άσκησε, επίσης, κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους, κάνοντας λόγο για επιλεκτική ευαισθησία απέναντι σε τέτοιου είδους περιστατικά.

«Δεν παίρνω τίποτα πίσω, να μου ζητήσει συγγνώμη»

Υπενθυμίζεται πως ο Βασίλης Παϊτέρης μετά από την οξεία λεκτική αντιπαράθεση που είχε με την κ. Λατινοπούλου, μίλησε στον FLASH και δεν πήρε ούτε λέξη πίσω από τα όσα είπε για την πρόεδρο της Φωνής Λογικής. Αποκάλυψε πως υπήρξε ψηφοφόρος της και την κάλεσε να του ζητήσει συγγνώμη.