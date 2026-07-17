Λατινοπούλου: «Ο Μητσοτάκης είναι ο πιο woke Πρωθυπουργός όλων των εποχών»

Νέα επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης εξαπέλυσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ευρύτερα ζητήματα πολιτικής κατεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», μιλώντας στο Action24, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι έχει απομακρύνει τη ΝΔ από τις παραδοσιακές της θέσεις, ενώ αναφέρθηκε και στον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον οποίο χαρακτήρισε «προδοσία» προς τους ψηφοφόρους του κόμματος.

«Θράσος του αιώνα να ζητά ο Μητσοτάκης συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, σχολιάζοντας τις διώξεις που ασκήθηκαν σε τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές και την αρχειοθέτηση άλλων υποθέσεων.

«Μιλάμε για το θράσος του αιώνα να απαιτεί ο Μητσοτάκης να ζητήσουμε συγγνώμη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει απομακρυνθεί από τις αξίες που, όπως είπε, χαρακτήριζαν τη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν είμαι η μόνη. Έχουν φύγει δεκάδες χιλιάδες από τη Νέα Δημοκρατία», ανέφερε, προσθέτοντας πως πολλοί ψηφοφόροι απομακρύνθηκαν μετά την ψήφιση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Σύμφωνα με την ίδια, η συγκεκριμένη επιλογή αποτέλεσε «την απόλυτη προδοσία των ψηφοφόρων της ΝΔ», οι οποίοι, όπως είπε, «πίστευαν σε κάποιες αξίες και αρχές».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι από την κυβέρνηση έχουν απομακρυνθεί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και νέοι που αισθάνονται πιεσμένοι από τις εξελίξεις.

«Δεν υπάρχουν αδιέξοδα, υπάρχουν καλοθελητές»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε και στη στάση που θα κρατήσει σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.

Όπως είπε, δεν πρόκειται να στηρίξει την κυβέρνηση, ενώ πρότεινε μεταξύ άλλων τη μείωση του αριθμού των μελών του υπουργικού συμβουλίου κατά 50%.

«Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχουν καλοθελητές», ανέφερε, αφήνοντας αιχμές και κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αλληλοστήριξη μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης και του πρωθυπουργού.

«Ο Μητσοτάκης έχει κάνει τη ΝΔ κάτι σαν Ποτάμι - ΠΑΣΟΚ»

Σχολιάζοντας τους λόγους για τους οποίους δεν θα στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υποστήριξε ότι υπάρχει «χάος» ανάμεσα στις θέσεις της ίδιας και στη σημερινή φυσιογνωμία του κόμματος.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεταλλάξει όλο το κόμμα πλέον και το έχει κάνει κάτι σε Ποταμο-ΠΑΣΟΚ. Το έχει πάει πιο κεντροαριστερά», είπε.

Παράλληλα χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «τον πιο woke πρωθυπουργό όλων των εποχών», ενώ υποστήριξε ότι πολιτικές επιλογές όπως ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια και οι αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική δεν θα είχαν προχωρήσει επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την ίδια.