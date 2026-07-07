Λαύριο: Συνελήφθησαν οδηγοί ταξί για υπέρογκα κόμιστρα σε τουρίστες

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Τέσσερις οδηγοί ταξί βρέθηκαν στο στόχαστρο της Τροχαίας Αττικής, καθώς φέρονται να εισέπραξαν υπερβολικά κόμιστρα από επιβάτες στο λιμάνι του Λαυρίου.

Σύμφωνα με τη ΓΑΔΑ, οι οδηγοί εντοπίστηκαν στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων για τον εντοπισμό παραβατικών συμπεριφορών επαγγελματιών οδηγών. Οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών, συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 6ης Ιουλίου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.).

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τρεις από τους οδηγούς ταξί χρέωσαν επιβάτες για τη διαδρομή «Λιμάνι Λαυρίου - Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης» μετ’ επιστροφής το ποσό των 200 ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, τέταρτος οδηγός ταξί εισέπραξε για διαδρομή μόλις 1,5 χιλιομέτρου, από το «Κέντρο Λαυρίου - Λιμάνι Λαυρίου», το ποσό των 12 ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ.

Σε βάρος των τεσσάρων οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου, ενώ παράλληλα βεβαιώθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ