Λαύριο: Χειροπέδες σε 17χρονη και 14χρονο για παιδική πορνογραφία - Άλλαζαν φωτογραφίες κοριτσιών

Στα χέρια της ΕΛΑΣ οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) μία 17χρονη και ένας 14χρονος, κατηγορούμενοι για παιδική πορνογραφία.

Μετά από καταγγελίες που έγιναν από ανήλικες κοπέλες, διαπιστώθηκε ότι οι δύο συλληφθέντες -οι οποίοι έχουν συγγενική σχέση- επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν στα social media.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο ανήλικοι αρχικά απομόνωναν τα πρόσωπα των κοριτσιών από φωτογραφίες που είχαν αναρτημένες και στη συνέχεια ενσωμάτωναν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους σε άλλες εικόνες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο στη συνέχεια αναρτούσαν σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι συλληφθέντες κατηγορούνται για πορνογραφία ανηλίκων και για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.