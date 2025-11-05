Λαύριο: Προφυλακίζεται ο 72χρονος προπονητής για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης αθλήτριας

Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 72χρονος αθλητικός παράγοντας και προπονητής στο Λαύριο, κατηγορούμενος για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 17χρονης μαθήτριας.



Ο κατηγορούμενος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις δικαστικές αρχές για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια από γυμναστή (επιβαρυντική περίσταση) έπειτα από καταγγελία που έκανε η ανήλικη αθλήτρια η οποία υποστηρίζει ότι υφίστατο την παράνομη συμπεριφορά του 72χρονου επί σειρά μηνών.

Ο ίδιος ο κατηγορούμενος φέρεται απολογούμενος να αρνήθηκε την κατηγορία. Ωστόσο, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Υπενθυμίζεται πως η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής είχε εκδώσει ανακοίνωση προ ημερών για την υπόθεση αυτή. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, για την άμεση και αποτελεσματική δράση του που οδήγησε στη σύλληψη 72χρονου άνδρα, ο οποίος εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα του ως γυμναστής ασέλγησε σε βάρος ανήλικης 17 ετών.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λαύριο Αττικής, κατόπιν εντάλματος του αρμόδιου Εισαγγελέα, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τον επαγγελματισμό, την ευαισθησία και την αποφασιστικότητα των στελεχών της υπηρεσίας στην προστασία των ανηλίκων και στην προάσπιση του κοινωνικού συνόλου.

Η επιτυχία αυτή ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς για την αφοσίωση και το ήθος που επιδεικνύουν καθημερινά στο καθήκον τους.»