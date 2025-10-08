Λαύριο: Βίντεο με τη στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι - Γυναίκα σώθηκε από θαύμα

Κυριολεκτικά από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα από το τρομακτικό περιστατικό με την κατάρρευση μπαλκονιού από τον πρώτο όροφο οικίας στο Λαύριο.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τετάρτη (8/10), δείχνουν τα δευτερόλεπτα του πανικού αλλά και της τύχης που είχαν άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Όπως φαίνεται, μια γυναίκα, χάρη στην άμεση αντίδρασή της, απέφυγε τη θανάσιμη απειλή από το κατεστραμμένο μπαλκόνι.

Το σοκαριστικό ατύχημα

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (7/10) στο Λαύριο, στη συμβολή των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής, όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι πρώτου ορόφου σε κτίριο, όπου στο ισόγειο στεγάζεται ένα φαρμακείο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για προληπτικούς ελέγχους και για την ασφάλιση του χώρου.

Δεν υπήρξαν αναφορές για κάποιον τραυματισμό. Ωστόσο από την κατάρρευση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα ακριβώς από κάτω.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της κατάρρευσης.

Δείτε φωτογραφίες:

