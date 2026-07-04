Πολιτική Μακάριος Λαζαρίδης Νίκος Φαραντούρης σύζυγος

Λαζαρίδης κατά Φαραντούρη: Ζητά εξηγήσεις για την απόσπαση της συζύγου του στις Βρυξέλλες

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας θέτει ερωτήματα στον ευρωβουλευτή για την τοποθέτηση της συζύγου του στη ΜΕΑ Βρυξελλών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EUROKINISSI
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EUROKINISSI
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Εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη και το ΠΑΣΟΚ ζητά ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, με αφορμή την απόσπαση της συζύγου του, Θεοδώρας Αϊβάζογλου, στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ, στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Λαζαρίδης υποστηρίζει ότι η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε πριν από την έκδοση της σχετικής προκήρυξης του Υπουργείου Εξωτερικών και αναφέρει ότι για τη διετία 2027-2029 προβλέπονται πρόσθετες αποδοχές ύψους 245.700 ευρώ, πέραν της μισθοδοσίας της, καλώντας τον κ. Φαραντούρη να δώσει δημόσιες απαντήσεις.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης αναφέρει: «Κύριε Νίκο Φαραντούρη θα μας εξηγήσετε πώς η σύζυγός σας Θεοδώρα Αϊβάζογλου αποσπάστηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Μάλιστα η μετακίνησή της στις Βρυξέλλες υλοποιήθηκε αρκετές ημέρες προτού εκδοθεί η μοναδική σχετική προκήρυξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων και χωρίς να δημοσιευθεί στη "Διαύγεια"! Να γνωρίζουν οι πολίτες ότι η σύζυγός σας θα λάβει για τη διετία 2027-2029 επιπλέον της μισθοδοσίας της το ποσό των 245.700 ευρώ! Το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης τι έχουν να πουν για τον ευρωβουλευτή τους;».

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Πολιτική Μακάριος Λαζαρίδης Νίκος Φαραντούρης σύζυγος

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