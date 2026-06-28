Λαζόπουλος για Λιάγκα: «Γιατί να μετανιώσω; Επειδή κάνει one man show…»

Μια συνέντευξη με πολλές αιχμές και αποκαλύψεις παραχώρησε ο Λάκης Λαζόπουλος στον Νίκο Συρίγο. Ο γνωστός ηθοποιός και δημιουργός μίλησε για τη νέα γενιά, την τηλεόραση, την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και για πρόσωπα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τη δημόσια συζήτηση, όπως ο Γιώργος Λιάγκας, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αλέξης Τσίπρας.

Η απάντηση για τον Γιώργο Λιάγκα

Ο Λάκης Λαζόπουλος ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη κόντρα του με τον Γιώργο Λιάγκα και απάντησε με το γνωστό σαρκαστικό του ύφος.

«Γιατί να μετανιώσω για την κόντρα μου με τον Γιώργο Λιάγκα; Επειδή κάνει one man show, έχουμε καταλήξει ότι ο Θεός την έβδομη μέρα έφτιαξε τον Λιάγκα και του έδωσε όλα τα χαρίσματα.»

Τα σχόλια για τη νέα γενιά και την τηλεόραση

Ο ηθοποιός υποστήριξε πως η κοινωνία έχει στραφεί προς πιο συντηρητικές αντιλήψεις, ενώ έκανε λόγο για μια νέα γενιά που, όπως είπε, δυσκολεύεται να βρει προοπτική.

«Η νέα γενιά έχει τραβήξει χειρόφρενο. Οι πιτσιρικάδες μιμούνται τις συμμορίες των μπαμπάδων. Ένα μεγάλο κομμάτι των νέων έφυγε στη δεύτερη μετανάστευση και όσοι έμειναν βρίσκονται σε απόγνωση», ανέφερε.

Στη συνέχεια στάθηκε και στην τηλεόραση, εκφράζοντας την άποψη πως παραμένει εγκλωβισμένη σε παλιές νοοτροπίες.

«Η τηλεόραση έχει εγκλωβιστεί στην ταλαιπωρία των ανθρώπων που τη θυμούνται παλιά. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός λόγος στην τηλεόραση είναι ακροδεξιός», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον Άδωνι και το τέλος του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»

Αναφερόμενος στον Άδωνι Γεωργιάδη, ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε:

«Ώρες ώρες λυπάμαι τον Άδωνι, που είναι αναγκασμένος να κάνει αυτή τη ζωή. Ένας άνθρωπος που κουράζεται για να παραμείνει στην εξουσία και ιδρώνει, εμένα μου προκαλεί άγχος.»

Κλείνοντας τη συνέντευξη, αποκάλυψε πως η επόμενη τηλεοπτική σεζόν θα είναι και η τελευταία για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».