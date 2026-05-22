ΛΔ Κονγκό: Οργισμένο πλήθος έβαλε φωτιά σε σκηνές νοσοκομείου για τον Έμπολα - Φόβοι για διασπορά

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε νοσοκομείο στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στο επίκεντρο της νέας επιδημίας Έμπολα, όταν οργισμένο πλήθος εισέβαλε στον χώρο και έβαλε φωτιά σε σκηνές που χρησιμοποιούνταν ως θάλαμοι απομόνωσης.

Το επεισόδιο ξέσπασε μετά τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα, ο οποίος πιστεύεται ότι είχε μολυνθεί από τον ιό. Συγγενείς και φίλοι του επιχείρησαν να πάρουν τη σορό του για να την θάψουν, όμως οι αρχές τούς εμπόδισαν, καθώς τα σώματα των θυμάτων του Έμπολα παραμένουν εξαιρετικά μολυσματικά και η ταφή πρέπει να γίνεται με αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η ένταση σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Rwampara, κοντά στην πόλη Bunia, στην επαρχία Ituri, όπου έχουν καταγραφεί σχεδόν όλα τα κρούσματα της επιδημίας.

«Άρχισαν να πετούν αντικείμενα και έβαλαν φωτιά στις σκηνές»

Ο τοπικός πολιτικός Luc Malembe Malembe, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο, περιέγραψε στο BBC εικόνες πανικού.

«Άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς το νοσοκομείο. Έβαλαν φωτιά ακόμη και σε σκηνές που χρησιμοποιούνταν ως θάλαμοι απομόνωσης», ανέφερε.

Μέσα στο χάος, η αστυνομία πυροβόλησε προειδοποιητικά στον αέρα για να διαλύσει το πλήθος, ενώ το ιατρικό προσωπικό τέθηκε υπό στρατιωτική προστασία. Σύμφωνα με εργαζόμενο του νοσοκομείου που μίλησε στο AFP, ένας υγειονομικός τραυματίστηκε από πέτρες που πέταξαν διαδηλωτές, πριν επέμβουν οι δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Malembe είπε ότι δύο σκηνές κάηκαν, μαζί με μία σορό που επρόκειτο να ταφεί.

Η δυσπιστία απέναντι στον Έμπολα

Πίσω από την επίθεση, οι αρχές βλέπουν ένα επικίνδυνο μείγμα φόβου, παραπληροφόρησης και βαθιάς δυσπιστίας απέναντι στους υγειονομικούς μηχανισμούς.

Ο νεαρός που πέθανε ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Reuters ότι ήταν ποδοσφαιριστής και είχε αγωνιστεί σε αρκετές τοπικές ομάδες. Η μητέρα του είπε στο πρακτορείο ότι πίστευε πως ο γιος της πέθανε από τυφοειδή πυρετό και όχι από Έμπολα.

Ο Jean Claude Mukendi, ο οποίος συντονίζει την αντίδραση ασφαλείας απέναντι στον Έμπολα στην Ituri, δήλωσε στο Associated Press ότι οι άνθρωποι που αντέδρασαν στον θάνατό του δεν είχαν «αντιληφθεί την πραγματικότητα της ασθένειας».

Ο Luc Malembe Malembe ήταν ακόμη πιο σαφής: ένα μέρος του πληθυσμού, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, δεν πιστεύει ότι ο ιός είναι πραγματικός.

«Οι άνθρωποι δεν είναι σωστά ενημερωμένοι ή ευαισθητοποιημένοι για το τι συμβαίνει. Για ένα κομμάτι του πληθυσμού, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, ο Έμπολα είναι εφεύρημα των ξένων - δεν υπάρχει», είπε.

«Πιστεύουν ότι οι ΜΚΟ και τα νοσοκομεία το δημιουργούν όλο αυτό για να βγάλουν χρήματα, και αυτό είναι τραγικό», πρόσθεσε.

Φόβοι για τους ασθενείς που νοσηλεύονταν στις σκηνές

Στις σκηνές που πυρπολήθηκαν ή βρίσκονταν στον χώρο του νοσοκομείου νοσηλεύονταν έξι ασθενείς. Αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι μπορεί να διέφυγαν μέσα στην αναταραχή, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο διασποράς του ιού.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ιατρική φιλανθρωπική οργάνωση Alima, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν τις σκηνές, όλοι οι ασθενείς έχουν εντοπιστεί και λαμβάνουν φροντίδα στο νοσοκομείο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά για τα θύματα του Έμπολα «ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές», από ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες με προστατευτικό εξοπλισμό. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη, καθώς η επαφή με τη σορό μπορεί να μεταδώσει τον ιό.

«Πολύ τρομακτική κατάσταση»

Η υπουργός Εξωτερικών της ΛΔ Κονγκό, Thérèse Kayikwamba Wagner, χαρακτήρισε την κατάσταση «πολύ τρομακτική» για τις τοπικές κοινότητες.

Μιλώντας στο BBC, ανέφερε ότι σε τέτοιες συνθήκες είναι αναμενόμενο να υπάρχουν αντιδράσεις, ακόμη και αμφισβήτηση απέναντι σε αφηγήματα που οι πολίτες δυσκολεύονται να αποδεχθούν.

Η ίδια πρόσθεσε ότι οι αρχές εντείνουν την παρουσία και τη δράση τους στις πληγείσες περιοχές, ώστε οι κοινότητες να αισθανθούν ασφαλείς, να ενημερωθούν και να νιώσουν ότι η φωνή τους ακούγεται.

🇨🇩 A mob just torched Ebola isolation tents in eastern DR Congo after relatives disputed a young man’s death was from the virus.



They stormed Rwampara General Hospital near Bunia, set fire to the tents, and threw projectiles, forcing police to fire warning shots.



Over 130… https://t.co/OjAIFn3cEu pic.twitter.com/J3qBs0prKm — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 22, 2026

Πάνω από 130 νεκροί στην ανατολική ΛΔ Κονγκό

Η νέα επιδημία Έμπολα στην ανατολική ΛΔ Κονγκό έχει ήδη προκαλέσει σοβαρή ανησυχία στις υγειονομικές αρχές. Ο ΠΟΥ έχει χαρακτηρίσει την κατάσταση «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος», διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν βρίσκεται σε επίπεδο πανδημίας.

Την Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, ο Οργανισμός ανέφερε ότι 139 άνθρωποι πιστεύεται πως έχουν πεθάνει από Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό, σε σύνολο 600 ύποπτων κρουσμάτων. Την ίδια ημέρα, ο υπουργός Υγείας της χώρας, Samuel Roger Kamba, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση RTNC ότι οι αρχές έχουν καταγράψει 159 θανάτους.

Η επιδημία έχει προκαλέσει προβλήματα και εκτός του υγειονομικού πεδίου. Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της ΛΔ Κονγκό ακύρωσε την προετοιμασία της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην πρωτεύουσα Κινσάσα, εξαιτίας της εξάπλωσης του ιού.

Μέτρα στα σύνορα με την Ουγκάντα

Δύο κρούσματα έχουν εντοπιστεί και στη γειτονική Ουγκάντα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές της χώρας να λάβουν αυστηρά μέτρα στα σύνορα.

Η Ουγκάντα ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις, τα λεωφορεία και όλα τα άλλα μέσα δημόσιας μεταφοράς που περνούν τα σύνορα με τη ΛΔ Κονγκό. Παράλληλα, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία επιβατικών φέρι στον ποταμό Semliki, ο οποίος αποτελεί μέρος των συνόρων ανάμεσα στις δύο χώρες.

Η επιδημία οφείλεται σε ένα σπάνιο είδος του ιού Έμπολα, γνωστό ως Bundibugyo. Για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο εμβόλιο, με τον ΠΟΥ να εκτιμά ότι μπορεί να χρειαστούν έως και εννέα μήνες για να είναι έτοιμο.

Ανησυχία για τις περιοχές που ελέγχει η M23

Την ίδια ώρα, μεγαλώνει η ανησυχία για την πρόσβαση σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της αντάρτικης οργάνωσης M23 στην ανατολική ΛΔ Κονγκό.

Την Πέμπτη 1 Μαΐου 2026, η M23 ανακοίνωσε ότι επιβεβαίωσε το πρώτο κρούσμα Έμπολα στην επαρχία South Kivu, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο της επιδημίας στην Ituri. Σύμφωνα με ανακοίνωση των ανταρτών, ο ασθενής, ηλικίας 28 ετών, είχε ταξιδέψει από την Kisangani και πέθανε πριν επιβεβαιωθεί η διάγνωση.

Η Kisangani είναι μεγάλη πόλη στη βόρεια-κεντρική επαρχία Tshopo, όπου μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί άλλα κρούσματα Έμπολα.

Η M23 δεν έχει διαχειριστεί στο παρελθόν κρίση τέτοιου μεγέθους, ωστόσο ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για τον περιορισμό της διασποράς του ιού.