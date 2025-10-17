Leader: Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον ηγέτη της Αντρέ Βιεϊρίνια

Ο ΠΑΟΚ ανά τα χρόνια είχε, αναμφίβολα, πολλούς ποδοσφαιριστές που αγαπήθηκαν από τον κόσμο. Έλληνες και ξένους. Ποδοσφαιριστές που ταυτίστηκαν με την ομάδα, την ιστορία της, και φυσικά τον κόσμο της. Παίκτες - σημαίες που στιγμάτισαν τον ασπρόμαυρο λαό είτε με το ποδοσφαιρικό τους ταλέντο, είτε με τον χαρακτήρα και τις ηγετικές τους ικανότητες, ξεσήκωναν το κοινό της Τούμπας. Ε λοιπόν, ο Αντελίνο Βιεϊρίνια στιγμάτισε τον κόσμο και με τους δύο τρόπους, και το όνομά του γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ομάδας.

Το αντίο του Βιεϊρίνια / Eurokinissi

Ο Βιεϊρίνια έπαιξε στον ΠΑΟΚ για 14 συνολικά χρόνια, σε δυο διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη ήταν από το 2008 έως το 2012, ενώ η δεύτερη και η μεγαλύτερη από το 2017 έως το 2024, οπού και έκλεισε την μεγάλη του καριέρα στον «Δικέφαλο του Βορρά». Συνολικά έπαιξε 343 επίσημους αγώνες με τους «Θεσσαλονικείς», κατακτώντας δυο πρωταθλήματα (2019, 2024) και τρία Κύπελλα (2018, 2019, 2021).

Ο Βιεϊρίνια σηκώνει το πρωτάθλημα του 2019 / Eurokinissi

Ο Αντρέ φυσικά, μετά το πέρας της καριέρας του έμεινε στο «σπίτι του», όπως έχει χαρακτηρίσει τον ΠΑΟΚ, πλέον από την θέση του συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη σε θέματα ποδοσφαίρου, έτσι ώστε να μπορεί ακόμα να είναι στον πάγκο, και να βοηθάει με την αύρα του, την εμπειρία του και τις ηγετικές του ικανότητες, τον σύλλογο.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα ντοκιμαντέρ - ποίημα για τον εμβληματικό αρχηγό του δικεφάλου για την ιστορία του. Η διαδρομή του Πορτογάλου την αρχή της καριέρας του, μέχρι τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του με τον Δικέφαλο, και όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, καθώς και δηλώσεις συμπαικτών, προπονητών και σπουδαίων ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί του.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ φημίζεται για τα έξυπνα και πρωτοποριακά βίντεο της, συνεπώς δημιούργησε ακόμα ένα για τον αρχηγό της. Απολαύστε...